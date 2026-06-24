¿Cómo saber si estoy en planilla solo con mi número de DNI?

La plataforma también funciona como un mecanismo para incentivar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los empleadores - Créditos: Magnific.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) habilitó la plataforma digital Verifica tu chamba, una herramienta que permite a cualquier trabajador comprobar, en pocos minutos, si su empleador lo registró en la planilla electrónica. El servicio apunta a resolver una duda frecuente en el mercado laboral: confirmar si el vínculo laboral figura de manera formal en el sistema.

La entidad explicó que esta iniciativa impulsa la formalización y promueve condiciones de trabajo decente, al incentivar una participación activa de la ciudadanía mediante un recurso en línea de uso sencillo. Con esa verificación, el usuario puede obtener una respuesta oportuna sobre su situación, sin depender de intermediarios.

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El procedimiento se realiza a través del portal institucional y solicita datos personales y de la empresa. Una vez completada la información requerida, la plataforma ejecuta un proceso automático que arroja el resultado según el estado del registro. De esta manera, el trabajador cuenta con una vía directa para conocer si su contratación se encuentra declarada.

Para realizar la consulta, el usuario debe ingresar datos personales, información de la empresa y la fecha de inicio de labores - Créditos: Magnific.

¿Cómo buscar si estás en planilla?

Para revisar si figura en planilla electrónica, la Sunafil indicó estos pasos:

“Verifica si estás en planilla” ( Ingresa al portal de la Sunafil ( https://www.gob.pe/sunafil ) y ubica el apartado https://www.gob.pe/11525-verificar-si-estas-en-planilla ).

Completa tus datos: tipo de documento de identidad, número de documento, correo electrónico y celular.

Añade información de la empresa: RUC o razón social o nombre comercial y lugar de ubicación.

Registra la fecha de ingreso a laborar.

Con esa información, el sistema procesa la consulta y muestra el resultado correspondiente. La Sunafil precisó que, si el trabajador no aparece registrado, la herramienta genera una acción inmediata: envía una alerta a la casilla electrónica de la empresa y la notifica de esa situación.

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El mecanismo busca que los empleadores cumplan con incorporar a su personal en la planilla electrónica. Según lo señalado, la plataforma funciona como un canal de verificación y también como un método para impulsar el cumplimiento, al dejar constancia de la consulta y comunicar el hallazgo al empleador por una vía formal.

Funciones de Sunafil

Fiscaliza el cumplimiento de la normativa sociolaboral en los centros de trabajo, según su ámbito de competencia.

Supervisa la observancia de obligaciones vinculadas a la contratación, el registro en planillas y el respeto de condiciones laborales básicas.

Verifica el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, a través de acciones inspectivas y de control.

Atiende denuncias y reportes de presuntas infracciones laborales presentadas por trabajadores o ciudadanos.

Realiza orientaciones e información a la población sobre derechos y deberes en materia laboral, mediante canales presenciales y digitales.

Ejecuta acciones de prevención y promoción del cumplimiento, con campañas informativas y herramientas como “Verifica tu Chamba”.

Emite requerimientos para la subsanación de incumplimientos detectados durante sus actuaciones inspectivas.

Aplica medidas y procedimientos administrativos cuando corresponde, conforme a los mecanismos establecidos.

Coordina con empleadores y trabajadores para facilitar el acceso a información verificada y fomentar la formalización laboral.

Registra y gestiona información relacionada con sus actuaciones, a fin de dar seguimiento a los casos y reforzar la supervisión.