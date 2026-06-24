Una mano adulta y una infantil sostienen un DNI electrónico de Reniec, simbolizando la adopción de la identidad digital en diferentes generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) mantiene vigente una campaña nacional que permite a los ciudadanos adultos tramitar por primera vez el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) 3.0 en Perú por 30 soles y a los menores de edad por 16 soles, cifras inferiores a la tarifa ordinaria de 41 soles que rige fuera de promoción. Esta reducción responde a la decisión institucional de emitir exclusivamente el formato electrónico y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, según las plataformas oficiales del Estado y comunicados recientes.

La iniciativa, confirmada en el portal único del Estado y en las cuentas oficiales del RENIEC, busca incentivar la migración masiva hacia el nuevo estándar documental. La entidad precisó que la promoción se aplica tanto a inscripciones iniciales como a renovaciones desde el antiguo DNI azul, duplicados o actualizaciones de datos que supongan la transición al formato electrónico. El beneficio se activa en trámites realizados dentro del plazo definido y bajo los códigos tributarios oficiales, como el 02121 para adultos.

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De acuerdo con publicaciones institucionales, esta política representa un esfuerzo coordinado entre RENIEC y actores como el Banco de la Nación, entidad que también respalda los canales digitales de pago y difunde información sobre las tasas en redes sociales. El Estado solo emite el DNI electrónico 3.0, descartando la coexistencia con el documento convencional, lo que refuerza la necesidad de informar a la ciudadanía sobre los nuevos costos y procedimientos.

Un DNI electrónico peruano con el logo de RENIEC y chip visible es sostenido por una mano, con folletos institucionales y una laptop en segundo plano desenfocado, durante su presentación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo DNI electrónico 3.0 ha sido presentado como “el más seguro y completo de Latinoamérica” en entrevistas transmitidas por medios como RPP, donde portavoces de RENIEC aclararon que el costo ordinario de 41 soles se mantiene fuera de campañas promocionales. Durante la vigencia de la promoción, el monto de 30 soles para adultos y 16 para menores se convierte en la referencia para quienes tramitan el documento por primera vez.

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Diferencias entre tarifas promocionales y ordinarias

La campaña “DNI electrónico 3.0 para todos” distingue entre la tarifa base de 41 soles y el beneficio temporal de 30 soles, vigente solo hasta el 31 de diciembre de 2026 para la primera emisión del documento. Según el análisis de las fichas de trámite en el portal gob.pe, el pago reducido se activa cuando el ciudadano utiliza el código de tributo 02121, tanto para adultos que migran desde el DNI azul como para quienes no tenían documento previo.

Para menores de edad, el costo promocional es de 16 soles mientras dure la campaña, aunque existen excepciones focalizadas como las ofrecidas en campañas sociales de gratuidad para población vulnerable, personas con discapacidad o menores en zonas específicas. Estas iniciativas, como “Verano Inclusivo”, se desarrollan en puntos de atención temporal y no modifican la tarifa general del documento, sino que buscan ampliar el acceso en sectores específicos.

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Un DNI electrónico peruano y una laptop mostrando la web de RENIEC ilustran la facilidad de realizar trámites digitales desde la comodidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de la Nación y RENIEC han difundido mecanismos digitales para el pago de tasas, como la aplicación Yape y el portal Pagalo.pe, permitiendo que gran parte del trámite se realice en línea, salvo el enrolamiento biométrico, que requiere presencia física. El código 02121 identifica la condición de primer DNI electrónico para adultos, mientras que otros trámites, como renovaciones o cambios de categoría, conservan la tarifa ordinaria.

Procedimientos y escenarios de trámite para el primer DNIe

Solicitar el DNI electrónico por primera vez exige el pago del monto promocional, la presentación de documentos que acrediten identidad y nacionalidad y la asistencia a uno de los centros de atención de RENIEC para el enrolamiento biométrico. Las fichas de trámite oficiales detallan que, en el caso de renovación desde el DNI azul, el beneficio es aplicable siempre que el ciudadano aún no haya recibido un DNIe.

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Para menores, la emisión del primer DNI electrónico también es presencial y se enmarca en los mismos plazos y beneficios tarifarios. El proceso se adapta a campañas masivas o focalizadas, lo que puede implicar gratuidad para determinados grupos sociales o en fechas específicas.

Campaña gratutita de DNIe 3.0 este sábado 4 de octubre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Reniec)

Las campañas gratuitas de RENIEC, dirigidas a personas con discapacidad permanente, adultos mayores y menores en situación de pobreza, ofrecen acceso sin costo al documento, de acuerdo con la programación comunicada en redes y portales oficiales. La gratuidad se aplica únicamente en el marco de estas campañas y no modifica la estructura tarifaria general definida en la campaña nacional.

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La campaña de reducción de costos y su impacto en la ciudadanía

El Estado peruano acompaña la transición total al DNI electrónico con una política de reducción temporal de costos. Esta decisión, respaldada por comunicados y campañas en redes sociales, pretende reducir barreras económicas en la adopción del nuevo documento y facilitar el acceso universal a la identidad digital.

La coexistencia de mensajes sobre la tarifa ordinaria de 41 soles y la promoción de 30 y 16 soles para la primera emisión ha generado confusión en parte de la ciudadanía, lo que ha impulsado a RENIEC a intensificar la comunicación en canales digitales y medios tradicionales. El énfasis está puesto en diferenciar la tarifa estándar del documento, que se mantiene fuera de campaña, y el beneficio temporal que favorece a nuevos titulares del DNIe.

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Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

Para quienes residen en el extranjero, como la comunidad peruana en España, RENIEC ha informado que la tarifa de 30 y 16 soles se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque las tasas finales pueden variar según la regulación consular y los costos definidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comunicación oficial y retos informativos

La difusión de la campaña nacional ha involucrado una estrategia multicanal, con mensajes reiterados en Facebook, Instagram y otras plataformas, además de notas institucionales en el portal del Estado. El objetivo, según las autoridades, es asegurar que la población comprenda la diferencia entre la tarifa ordinaria y la promoción vigente, así como las condiciones y códigos de pago necesarios para acceder al beneficio.

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Las orientaciones oficiales subrayan que solo se emite el DNI electrónico y que el costo promocional estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. Para la cobertura periodística, es fundamental citar estos documentos y explicar, con ejemplos, los distintos casos que puede enfrentar la ciudadanía al tramitar el primer DNIe.

Este 31 de enero Reniec lanza megacampaña de trámites de DNI gratuitos en el Rímac. (Foto composición: Infobae Perú/Reniec)

La política de gratuidad para población vulnerable y el uso de canales digitales de pago completan el panorama de acceso al documento. La campaña busca responder tanto a la modernización del sistema como a la equidad en el acceso, elementos que influyen en la cobertura mediática y en la experiencia ciudadana.

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