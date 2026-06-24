Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas: día, hora y canal TV del choque por la semifinal ida de la Liga Femenina 2026

Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas por la Liga Femenina 2026. (Cristal)

El desenlace del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 ya está en la mira de los equipos y aficionados, luego de que Alianza Lima y Sporting Cristal aseguraran sus lugares en semifinales tras superar con claridad a sus rivales en cuartos de final.

Las rimenses ofrecieron una de las goleadas más abultadas del certamen: 8-1 sobre Melgar, lo que les dio el pase directo a la penúltima instancia del campeonato y confirmando su dominio en la fase eliminatoria.

Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas: día, hora del partido por la Liga Femenina 2026

La atención se centra en el próximo enfrentamiento entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas, quienes disputarán la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El partido se llevará a cabo el domingo 28 de junio en el Estadio Alberto Gallardo, donde el conjunto celeste oficiará de local.

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Los organizadores han fijado el horario de inicio para las 15:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En los países vecinos de Bolivia, Chile y Venezuela, el encuentro comenzará a las 16:15 horas. Por su parte, los aficionados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deberán esperar hasta las 17:15 horas para el pitazo inicial.

Programación de las semifinales de la Liga Femenina 2026.

Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas por la Liga Femenina 2026

La transmisión del enfrentamiento entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas por la Liga Femenina 2026 será accesible para toda la afición a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Gracias a esta señal, los hinchas podrán seguir el partido en directo, sin importar su ubicación geográfica, y disfrutar de la totalidad del encuentro en tiempo real.

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A través de Bicolor+, la organización garantiza que las semifinales sean visibles de forma gratuita y con acceso sencillo por internet, lo que representa una apuesta por la masificación del fútbol femenino y la inclusión de seguidores de distintas regiones.

Para quienes buscan información minuto a minuto, la cobertura especial en la web de Infobae Perú complementará la experiencia digital. El sitio ofrecerá la previa, los goles, las incidencias más importantes y todos los datos relevantes del duelo, permitiendo a los lectores mantenerse informados sobre el desarrollo de la primera semifinal.

Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas por la Liga Femenina 2026. (LF)

Así llegan Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas al choque

Sporting Cristal llegó a las semifinales tras una contundente victoria en cuartos de final frente a FBC Melgar. El equipo celeste resolvió la serie con un abultado 8-1, resultado que reflejó su superioridad y le permitió avanzar sin sobresaltos en la fase eliminatoria.

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El conjunto del Rímac concluyó la etapa regular en el tercer lugar de la clasificación general. Esta posición lo obligó a disputar la ronda previa en el cuadro final del torneo, donde respondió con una de las goleadas más marcadas de la temporada.

Por otro lado, Atlético Andahuaylas se instaló directamente entre los cuatro mejores equipos del certamen. La escuadra sorprendió al alcanzar el segundo puesto en la fase regular, un rendimiento que le permitió evitar los cuartos de final y acceder de forma directa a las semifinales, junto a Universitario.

La campaña de las conocidas como ‘Guerreras’ ha llamado la atención en el fútbol femenino peruano. En su debut en la máxima categoría, el equipo de Andahuaylas solo sufrió una derrota y obtuvo un empate en 10 partidos; el resto fueron victorias. Esa regularidad y eficacia le aseguraron un lugar entre los líderes y la posibilidad de pelear por el título del Torneo Apertura 2026.

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Sporting Cristal goleó a Melgar en cuartos de final por la Liga Femenina 2026. (Sporting Cristal)