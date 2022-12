Congresistas reaccionan a la primera ronda de entrevistas de la presidenta Dina Boluarte

Presidenta Dina Boluarte ha sido criticada por decisión en torno a muerte de manifestantes.

La presidenta Dina Boluarte ha brindado tres entrevistas esta noche en las que, además de anunciar que realizará cambios en el gabinete ministerial, se refirió a las protestas ocurridas durante los últimos días y que han cobrado más de dos decenas de vidas. Los congresistas, principalmente de la izquierda, han criticado los anuncios en torno a los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y la población que reclamaba cambios.

“La Fiscalía ya ha intervenido. Están haciendo las investigaciones pertinentes. Me he reunido con el jefe del comando de las FF. AA., con quien se ha conversado para que se pueda investigar en el fuero militar”, dijo la presidenta en conversación con Cuarto Poder. Al respecto la congresista Sigrid Bazán consideró gravísimo lo anunciado porque las muertes de civiles no serían delitos de función por lo que el fuero militar no debería investigarlos.

“Investigaciones y sanciones de delitos comunes cometidos por integrantes de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas no se investiga en el fuero militar. Es ilegal e inaceptable en un sistema democrática. Rechazó el anuncio de Dina Boluarte que busca impunidad de responsables que ahora la sostienen en el gobierno”, escribió desde su cuenta de Twitter la congresista Ruth Luque.

Dina Boluarte afirma que las muertes de manifestantes serán investigadas por el fuero militar

Han sido pocos los parlamentarios que han comentado la primera ronda de entrevista de la presidenta Boluarte. Han sido principalmente de izquierda y entre estas se encuentra Silvana Robles, exministra de Cultura en el gobierno de Pedro Castillo quien acusó a la mandataria de estar coludida con “la ultraderecha del Congreso que, desde su punto de vista, no entiende la dimensión de la muerte de 20 peruanos los últimos días.

“Queda en evidencia quiénes mueven los hilos en el gob. de Dina Boluarte: la ultraderecha del Congreso y la prensa concentrada. También queda claro el libreto impuesto: reprimir violentamente, terruquear y no plantear ninguna reforma sustancial más allá del adelanto de elecciones”, escribió la parlamentaria desde su cuenta de Twitter. En otro momento llegó a calificar de despistada y señalar que la presidenta delira.

Critican medida

Ante el silencio de varios congresistas, ciudadanos cuestionaron anuncios de la presidenta, en especial, la investigación de muertes en el fuero militar. El exprecandidato a la alcaldía de Lima Guillermo Flores señaló que “si realmente queremos saber quién asesinó a nuestros compatriotas, tenemos que exigir que la investigación se haga en el fuero común. Limitar la investigación al fuero militar como busca Dina Boluarte puede acarrear impunidad”.

Composición: Infobae Perú.

La excandidata al Congreso por Juntos por el Perú, Lucía Alvites, calificó de burla lo dicho por Boluarte sobre el papel de las Fuerzas Armadas para proteger a la población. La integrante del partido de izquierda llegó a señalar de traidora y asesina a la mandataria y le exigió su renuncia ante los más de 25 fallecidos. En la misma línea estuvo el comentario de Raúl Noblecilla, abogado del vacado Pedro Castillo.

Entre otros anuncios hechos por la presidenta destacan el cambio de premier que será confirmado el día martes junto a los ministros de Cultura y Educación. Asimismo, se informó que los peruanos de bajos recursos accederán a un bono de 500 soles aparte del aguinaldo que reciben usualmente a fin de año. Finalmente, descartó que sea una traidora y que si ha asumido la presidencia fue porque perteneció a una fórmula presidencial que fue elegida en elecciones libres y democráticas.

SEGUIR LEYENDO