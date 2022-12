Dina Boluarte descarta que Jorge Nieto reemplace a Pedro Angulo como premier

Jorge Nieto es un reconocido político y sociólogo peruano (Andina).

Tras confirmar que Pedro Angulo dejará la titularidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la mandataria Dina Boluarte descartó que el reemplazo de este sea el sociólogo y exministro Jorge Nieto Montesinos. No negó que pueda ser Alberto Otárola.

“[¿Será Jorge Nieto?] No. [¿Lo descarta?] Sí. [¿Es alguien que usted conoce desde hace mucho tiempo?] Sí. Él o ella, yo siempre he sido muy democrática. Ya veremos, agradeceré que me dejen un margen de reserva”, indicó en entrevista con el dominical Punto Final.

