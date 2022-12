Dina Boluarte: hoy brindará su primera entrevista como presidenta en conocido dominical

Este domingo 18 de diciembre, la presidente de la República, Dina Boluarte, se presentará en un conocido programa dominical para dar sus descargos sobre los acontecimientos críticos que vienen suscitándose en sus 11 días de haber ocupado la máxima jefatura del país.

Según publicó ‘Cuarto Poder’ en sus diferentes plataformas sociales, Boluarte Zegarra estará hoy en las instalaciones de América Televisión para dar su primera entrevista como jefa de Estado.

En ese sentido, la sucesora de Pedro Castillo saldrá al aire alrededor de las 20:00 horas peruanas. La invitación al dominical se da en medio de las protestas contra su gobierno y la gestión del Congreso de la República que ya lleva un saldo de 24 muertos y decenas de heridos.

Te puede interesar: Apurímac, región natal de Dina Boluarte, extiende su insurgencia y “desobediencia civil” ante 24 muertos en protestas

Ayacucho es, junto con la región vecina de Apurímac, el epicentro de las protestas desatadas tras el fallido intento de golpe de Pedro Castillo y su posterior destitución por el Pleno del Parlamento, el pasado 7 de diciembre, tras lo cual juró como gobernante la hasta entonces vicepresidenta Boluarte.

Debido al gemir de los pobladores que acusan a la Policía Nacional de una presunta represión y abuso de poder, dos ministros del Poder Ejecutivo presentaron recientemente su renuncia a pocos días de haber juramentado el cargo: se trata del titular del Ministerio de Cultura, Jair Pérez, y la ministra de Educación, Patricia Correa.

¿Qué preguntas responderá Dina Boluarte en Cuarto Poder?

Entre los principales temas que la audiencia peruana espera escuchar en esta edición del dominical que conduce Sol Carreño, es la explicación del por qué no dimite del cargo a pesar del pedido de la población que llora las 24 vidas perdidas en el estado de emergencia.

Qué medidas está evaluando tomar actualmente ante las protestas y muertes que no cesan en el país.

También sobre cómo estaba su relación con el expresidente Pedro Castillo antes del autogolpe y si es que tenía conocimiento de la decisión del mandatario que provocó su vacancia, o si conoce quiénes serían las personas que serían los coautores del último mensaje presidencial del profesor chotano.

No te lo pierdas: Antony Blinken reiteró el respaldo de Estados Unidos al gobierno de Dina Boluarte

Esto dijo Dina Boluarte en su último mensaje a la nación

El último sábado, la mandataria dirigió un mensaje a la nación en las primeras horas del día sobre los sucesos de violencia que se han registrado en los últimos días y sobre lo acontecido en el Pleno del Congreso, realizado ayer, en el que no se aprobó la reforma constitucional de adelanto de elecciones generales y recorte del mandato del Ejecutivo y Legislativo.

“Nosotros presentamos el proyecto de adelanto de elecciones y está en el Congreso. Es el Congreso quien tiene que definir con su votación el adelanto de elecciones (...) Al parecer, quieren trabar la posibilidad (...) El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones”, sostuvo.

“Exijo se reconsidere la votación de adelanto de elecciones. No vengan con pretextos inoficiosos pretendiéndose quedar hasta el 2026. No todos, pero hay un grupo. La abstención es un disfraz. Que el pueblo conozca quienes se quieren ir y quienes se quieren quedar (...) Sin venganzas políticas, sin intereses personales, no sean ciegos y cumplan con lo que la población está exigiéndoles”, remarcó.

SIGUE LEYENDO