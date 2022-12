Pedro García afirmó que la falta contra Ángel Di María no fue penal en Argentina vs Francia por final del Mundial 2022

Pedro García señaló que no fue penal contra Ángel Di María.

La coronación de Argentina en el Mundial Qatar 2022 tras superar en penales a Francia dejó múltiples festejos y también una polémica. Pedro García, reportero de Movistar Deportes, afirmó que la falta contra Ángel Di María no fue penal y lanzó un dato controversial sobre los ‘gauchos’.

El periodista peruano habló sobre el papel del ‘Fideo’ en la final y llegó a la polémica del primer gol de los sudamericanos. “Yo solamente vi una repetición, ¿Fue penal?”, preguntó y sus compañeros afirmaron que tenían dudas al respecto. “Por no decir que no fue, sin repetición yo dije...”, agregó García.

Diego Rebagliati se sumó a la conversación y acotó que “si fue penal”, pero que es “la típica jugada que si me dicen que Di María se estaba tirando antes del contacto, la compro”. “Yo creo que hay un contacto leve, lo que hay que ver si eso genera la caída”, continuó el exfutbolista.

“Yo no tengo ninguna duda que no ha sido penal. Para mí no es penal, de ninguna manera. Pasó lo que anticipábamos antes del partido, a Argentina le dan penales. A Argentina tiene jugadores que amagan en el área y le han dado este quinto penal. Argentina pasa a ser el equipo que le han pitado más penales en la historia de todos los Mundiales”, expresó Pedro García.

Por último, Michael Succar trató de ponerse en lugar de los argentinos. “Ellos podrían defenderse diciendo que el que me dan con Francia, abre el partido, pero soy mejor antes y después del penal. No hay que reducir su gran rendimiento”.

Penal polémico en Argentina vs Francia

Sucedió a los 23 minutos del compromiso. Ángel Di María se hizo del balón muy cerca del córner de la banda derecha, Ousmane Dembele fue a presionarlo y el argentino lo amagó hacia adentro. El extremo de la Juventus comenzó a corre con dirección al arco de Hugo Lloris cuando por detrás el integrante del Barcelona lo trabó abajo y lo derribó. El árbitro señaló penal, no fue llamado por el VAR y los jugadores ‘galos’ no reclamaron mucho.

Ángel Di María jugó hasta los 64 minutos.

A raíz de este cobro, hubo diferentes posiciones en las redes sociales. Francisco Chacón, exárbitro mexicano, adoptó la misma posición de Pedro García y publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Min 22 penal inexistente sobre Di María, es una jugada donde el VAR pudo haber intervenido”.

El referí realizó una cronología de la infracción contra el ‘Fideo’. “Di María gana la posición a Dembele, estando delante de él, se tira abriendo su pierna y cuando va cayendo existe un contacto provocado por Di María, el árbitro marca penal, pero el VAR debió darle una segunda oportunidad para revisar la jugada”.

Argentina campeón del Mundo

Después del polémico penal que fue convertido por Lionel Messi. Ángel Di María se encargó de aumentar la ventaja. Luego en la etapa complementaria, Kylian Mbappé igualó el marcador con un doblete. En el alargue, la ‘Pulga’ y el astro francés volvieron a marcar, por lo que el campeón se definió desde los doce pasos. Los sudamericanos se impusieron 4-2 para volver a levantar la Copa del Mundo tras 36 años.

