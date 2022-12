Alexander Callens y la lección del Mundial Qatar 2022: “Cualquier equipo puede dar la sorpresa”

Alexander Callens se mostró bastante motivado de cara a las próximas Eliminatorias Mundialistas.

Alexander Callens todavía no tiene definido su futuro. Su contrato con el New York City finaliza el 31 de diciembre de 2022 y hasta el momento, no ha dado a conocer si continuará en la MLS o fichará por un equipo de otra liga.

Por ahora, el zaguero se encuentra disfrutando de sus vacaciones en el Perú, pero sin dejar de lado los entrenamientos en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), lugar en donde fue abordado por las cámaras de Movistar Deportes para conocer cuáles son sus planes y objetivos de cara a la siguiente temporada.

“Claro que estoy viendo el Mundial, como todo el mundo. Son partidos muy fuertes, con mucha intensidad y mucha técnica. Creo que ha sido el mejor Mundial que hemos visto hasta ahora. Los resultados nos han servido para que nosotros veamos que cualquier país puede dar la sorpresa”, sostuvo en un inicio Callens.

Asimismo, reveló quién es su favorito a llevarse la tan ansiada Copa del Mundo. “Mi favorito siempre va a ser el que mejor juega y el que más garra tenga. Quiero que gane Argentina porque desde que empezó el Mundial, todos los partidos los jugó al 100%. A pesar de que no tuvo un buen inicio, luego todos los partidos parecían finales”.

Alexander Callens frente a Lionel Messi en un partido por Eliminatorias. (Conmebol)

No obstante, resaltó el buen nivel mostrado por la mayoría de selecciones. “Ahora todos los países tiene un buen nivel y creo que para poder llegar a clasificar tenemos que dar muchísimo. Tenemos un equipo con experiencia y sabemos lo que se viene”.

Además, no dudó en brindarle un mensaje de agradecimiento a la hinchada peruana. “Gracias por el apoyo que siempre nos dan, han estado en las buenas y en las malas. De verdad que eso a nosotros nos da tranquilidad, pero sabemos que tenemos una deuda con ellos, así que eso nos va a motivar para la siguiente Eliminatoria”.

Con respecto al buen momento que atraviesa Alianza Lima, el futbolista de 30 años dijo lo siguiente: “Cuando un equipo campeona dos veces seguidas, siempre se va a querer reforzar y también va a traer nuevos jugadores, de todas maneras va a querer mantener ese título. Me alegros por ellos porque antes pasaron por problemas y ahora se han vuelto un equipo más serio. Si han sido bicampeones es porque están haciendo las cosas bien”.

Finalmente, confesó que le gustaría retirarse en el conjunto ‘blanquiazul’. “Yo he dicho que me gustaría jugar en Alianza porque soy simpatizante, mi familia también es hincha y bueno vamos a ver qué es lo que pasa. Por el momento, hay que esperar nomás”.

FPF recibió a los pequeños de “Make a Wish”

El último miércoles en la VIDENA se cumplieron muchos sueños, pues la Federación Peruana de Fútbol recibió a pequeños de la ONG “Make a Wish”, quienes pudieron compartir inolvidables momentos con los jugadores de la selección mayor, selección femenina, embajadores y demás autoridades.

El centro de entrenamiento de la selección peruana albergó una jornada muy emotiva, con niños que aún se encuentran en la lucha por ganar su propio partido. Ellos tuvieron la oportunidad de recibir una charla técnica a cargo de Juan Reynoso en el vestuario de la ‘bicolor’.

Los menores cumplieron su sueño realidad: ser futbolistas por un día. Calentaron y hasta jugaron un partido oficial junto a sus más grandes ídolos.

La Federación Peruana de Fútbol se la juega por los más pequeños y este miércoles cumplió el sueño de los niños de la ONG “Make a Wish” (FPF)

