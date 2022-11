Alexander Callens fue incluido en once ideal de la temporada en MLS por gran nivel en New York City FC

Alexander Callens ha tenido un notable rendimiento con New York City FC este 2022. (Getty Images)

Alexander Callens debe ser uno de los jugadores peruanos con un rendimiento sostenido desde que emigró a Europa con tan solo 19 años a España en 2011. Pasó por la Real Sociedad y el Numancia hasta que llegó a Estados Unidos para enrolarse a las filas del New York City FC el 2017. Con este equipo ha sido titular indiscutible para todos sus entrenadores y, en esta temporada, a pesar de que el cuadro de los ‘pigeons’ no lograron llegar a la final de la MLS, el futbolista ha sido incluido en el once ideal que elaboró SofaScore.

Fue el portal estadístico, que a través de sus redes sociales, dio a conocer a los mejores jugadores en base a las cifras y números que tuvo cada uno a lo largo de la campaña, resaltando la presencia del peruano en la retaguardia.

En cuanto al equipo seleccionado, se encuentran los siguientes jugadores: en el arco está Andre Blake del Philadelphia Union con un puntaje de 7.16. La defensa está formada por una línea de cuatro y con estos nombres: Brooks Lennon del Atlanta United en el lateral derecho con la puntuación de 7.26, seguido de Kai Wagner del Philadelphia Union en el lateral izquierdo con 7.48. En tanto, los zagueros centrales son Jack Elliott del Philadelphia Union con 7.14 y Alexander Callens del New York City FC con 7.13.

Sobre el centro del campo, lo componen tres elementos: Carles Gil del New England Revolution con 7.62, Lucas Zelarayán del Columbus Crew con 7.65 y Maximiliano Moralez del New York City FC con 7.46. Y finalmente, los atacantes son: Carlos Vela del Atlanta United con 7.41, Djordje Mihailovic del CF Montréal con 7.50 y Hany Mukhtar del Nasville SC con 7.59.

Evidentemente, el mediocampista argentino-armenio Lucas Zelarayán es el que obtuvo la valoración más alta de la competición. Su equipo, el Columbus Crew no llegó a meterse entre los clasificados de la Conferencia Este luego de quedar en el octavo lugar con 46 puntos, aunque el volante incidió positivamente en los tantos y en el juego de ‘The Crew’. De acuerdo a las estadísticas arrojadas por la misma MLS, el ‘Chino’ dio un total de 80 pases claves en el último tercio del campo.

Alexander Callens incluido en once ideal de la MLS 2022, según SofaScore.

Rendimiento de Alexander Callens

En cuanto a Alexander Callens, ha tenido un rendimiento bastante alto. Como en anteriores temporadas, fue un fijo en el once titular, primero bajo el mando de Ronny Delia y luego con su sucesor, Nick Cushing.

Pero si en algo destacó el zaguero en esta temporada ha sido su constante presencia en área contraria. De hecho, ha sido partícipe de varios goles y de alternancia de puestos. El segundo DT le dio mayor libertad para sumarse al ataque cuando veía conveniente, con lo cual ha podido marcar seis goles y brindar una asistencia en 38 partidos, repartidos entre la MLS y la Concachampions. Asimismo, intercaló posiciones entre el de zaguero central y el de lateral izquierdo, aprovechando su buena condición física.

A pesar de que estuvo cerca de un mes fuera de las canchas producto de una lesión (entre agosto y setiembre), su regreso no le costó y recuperó su puesto para ser crucial en la recta final de la campaña. Para su mala fortuna, el New York City FC no pudo acceder a la gran final de la MLS, pues cayó en la final de la Conferencia Este ante Philadelphia Union por 3-1.

DATO:

Alexander Callens pudo alzar un título con New York City FC este 2022. Fue el de Campeones Cup tras vencer al Atlas de México por 2-0, con un tanto suyo.

El defensa peruano marcó el 1-0 de su equipo contra el de Edison Flores y Anderson Santamaría. (Video: TUDN MEX)

