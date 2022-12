César Hildebrandt habla sobre Pedro Castillo y Dina Boluarte: “Le temblaban las manos y le tiembla la voz cada vez que se desdice”

César Hildebrandt cuestionó al expresidente Pedro Castillo y su sucesora Dina Boluarte.

La grave crisis política y social no podía estar ajena de la mirada de César Hildebrandt. El reconocido periodista realizó un análisis agudo sobre estos días convulsionados que vive el país. En su columna ‘Matices’ no tuvo reparo en cuestionar las últimas decisiones de la presidenta Dina Boluarte, a quien calificó como “trémula e indecisa” y que “tiende a la estupefacción”.

“La señora Boluarte ha demostrado estos últimos días por qué estuvo en la plancha del candidato fantoche de Perú Libre. Lo mejor que ha hecho hasta ahora es hacerle caso a Otárola y decretar el estado de emergencia. Su segundo acierto es anunciar que adelantará las elecciones. Ojalá así sea. Al señor Castillo le temblaban las manos a la hora señalada; a la señora le tiembla la voz cada vez que se desdice”, escribió.

En otro pasaje de su artículo, Hildebrandt vuelve a referirse al expresidente Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo debido a que es procesado por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad, entre otros que podrían llevarlo entre 10 a 20 años a la cárcel.

“Ahora resulta que no quería ser dictador al ‘disolver’ el Congreso. Lo que quería es que el Perú se librara del Congreso atorrante que lo atormentó desde el primer día”, señaló en Hildebrandt en sus trece. El reconocido hombre de prensa criticó que Castillo Terrones haya querido la reestructuración de los poderes del Estado como la Fiscalía y el Tribunal Constitucional.

A police officer detains a protester who holds a placard that reads "Dina traitor and murderer" during a protest after the government announced a nationwide state of emergency following a week of protests sparked by the ousting of former President Pedro Castillo, in Lima, Peru December 15, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

“Los abogados del señor Castillo dicen que no hubo golpe porque no se consumó. El señor Castillo está de acuerdo y llegó a decirle al pobre diablo de Bellido que no recordaba nada. La cobardía no eximirá de nada al señor Castillo, pero sí servirá para que la historia lo termine de retratar. ¿Y es por este hombre que, según la izquierda siniestra, sale el pueblo a protestar?”, agregó.

Manifestaciones

Hildebrandt también apuntó que las protestas se dan “contra un Congreso podrido que, otra vez, resulta dominado por el fujimorismo, al que la mayoría del Perú quiere despedir”. “Hagamos las concesiones que debamos hacer, pero no con una pistola en la sien. Insubordinémonos contra el terruqueo inverso, ese que consiste en descalificar, desde el olimpo cubano o venezolano, a todo aquel que no suscribe la anarquía como salida”, finalizó.

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, se han registrado 17 personas fallecidas en el contexto de enfrentamientos con fuerzas del orden, y otras 5 personas por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos de vías.

El Ministerio de Salud realizó el desglose de las víctimas mortales de las protestas por regiones.

En Apurímac (6), Arequipa (1), La Libertad (3), Cusco (1), Junín (1) y Ayacucho (8).

Además, hay 63 hospitalizados: Ayacucho (26), Apurímac (6), Lima (8), Arequipa (3), Huancavelica (1), La Libertad (14), Junín (5) y Ayacucho (26). Y ya se dieron 208 altas médicas: Apurímac (56), Lima (30), Arequipa (29), Huancavelica (12), La Libertad (34), Puno (15), Ayacucho (24), Junín (1) y Cusco (7).

En un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lamentó las muertes ocurridas en las últimas horas por las violentas manifestaciones y en el marco del estado de emergencia

