El drama de los turistas en Cusco: escondidos en sus hoteles y sin dinero para comer por las protestas

El sector turismo se ha visto seriamente afectado por las manifestaciones organizadas desde el 7 de diciembre a nivel nacional. (Panamericana)

Golpe al sector turismo. La crisis en Perú a causa de las protestas a nivel nacional ha tenido réplica en los visitantes que llegaron al país para visitar algunos destinos turísticos. La actividad de los manifestantes ocasionó un caos que interfirió en los vuelos e ingresos a los aeropuertos.

Cusco es uno de los lugares más afectados por la cantidad de turistas, nacionales y extranjeros, que recibe. A la fecha, se sabe que son más de 200 los que se encuentran varados sin poder retornar a sus hogares. Estos esperan que se habiliten los aeropuertos para escapar de los enfrentamientos que iniciaron el pasado 7 de diciembre con el autogolpe de Pedro Castillo.

Son varios casos que han sido reportados de ciudadanos que se han visto obligados a dormir en el aeropuerto y entradas de las estaciones de tren porque ya no poseen dinero para continuar pagando un hotel. La Defensoría del Pueblo informó que hasta el momento, hay 12 muertos en enfrentamientos y 6 por accidentes en las vías bloqueadas, dejando un total de 18 fallecidos.

Continúa la cancelación de vuelos y el cierre de aeropuertos por las protestas en Perú. (Desafío Cusco / GRC)

Sin alimento y escondidos en los hoteles

La situación que está viviendo el país también ha afectado las actividades turísticas. Nacionales y extranjeros no tienen claro cuándo podrán viajar y regresar a sus hogares. Los medios de comunicación de la localidad han reunido testimonios de afectados con la crisis política y social.

Entre las voces se recogió el llamado del costarricense Carlos Quiroz Morales. Este visitante conversó con el portal Desafíos Cusco, manifestando que “hay muchos derechos cercenados”, además de estar en una duda constante de que si su condición cambiará y podrá estar con sus seres queridos en Navidad.

“Estoy varado desde el lunes. Estuve en Ica desde el martes, cinco días. No he tenido comunicación con la embajada de Costa Rica. Como ciudadano, como latinoamericano, respetamos la inquietud de los pueblos, que se manifiesten, pero somos un sin número de turistas. Ya estamos desesperados. Yo soy discapacitado, tengo varias enfermedades y ya no tengo medicamentos. Solo en mi país me los proporcionan. Voy a perder el vuelo del sábado que es hacia Lima. No tengo dinero, en el hospedaje nos están ayudando con alimento. Honestamente, nos tienen secuestrados acá. No entiendo porque las autoridades no abren el aeropuerto y nos dan la prioridad que merecemos”.

Se agrava la situación de los turistas en Cusco.

Sin dinero y esperando un vuelo humanitario

La bolsa de viaje que cada uno de los visitantes reunió ha tenido que emplearse en la compra de productos de primera necesidad. Muchos de ellos han tomado la decisión de no salir de los hoteles para no verse en medio de los enfrentamientos de los efectivos del orden y manifestantes.

El noticiero de Panamericana TV recogió más testimonios. Estos indicaban que las aerolíneas aún no les han brindado algún tipo de asesoría para conocer qué solución les pueden brindar. Desde Cusco y otras ciudades se ha hecho un llamado a las embajadas para que puedan habilitar vuelos humanitarios que los saquen de las zonas donde se han avivado las manifestaciones.

Un reporte de RPP sostiene que un turista estaría gastando alrededor de S/250 al día para cubrir sus alimentos, bebidas y otras necesidades. Es importante que los varados puedan comunicarse con las aerolíneas contratadas para conocer los pasos a realizar y poder abordar un avión apenas se retomen las actividades en los aeropuertos.

Gobierno Regional Cusco brinda apoyo a los varados por las manifestaciones.

Brindan atención a los turistas varados

Por medio de sus redes sociales, el gobierno regional de Cusco dio a conocer que se está brindando asistencia a los visitantes que se encuentran varados en el aeropuerto a causa de las manifestaciones organizadas en la región.

Mediante la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (GERCETUR), Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y la Gerencia Regional de Salud (GERESA) se ha logrado empadronar a los afectados, así como brindarles alimentos, elementos que sean usados para dormir y atención médica de ser requerida.

