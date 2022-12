Autogolpe y prisión: La semana más negra del gobierno de Pedro Castillo

Vídeo: Policía Nacional del Perú.

“En un momento difícil para el país, con una crisis por la quinta ola de la pandemia, ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la Constitución, y rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia”, expresó Pedro Castillo a través de su cuenta de Twitter el pasado 3 de diciembre. En el mismo mensaje hizo un llamado a la unidad para “trabajar unidos por un país”.

Apenas, cuatro días después, el miércoles 7 de diciembre, sorprendió a los peruanos anunciando la disolución del Congreso a través de un mensaje a la nación transmitido por TV Perú, señal del Estado, horas antes que se lleve a cabo la sesión del Pleno del Congreso que tenía previsto debatir la moción de vacancia presidencial.

Incluso, el martes 6 de diciembre, Castillo Terrones confirmó la participación de sus abogados para ejercer su derecho a la defensa en el debate de la moción de vacancia. “Ejerceremos el derecho a la defensa que la Constitución nos confiere porque soy respetuoso de los procesos y no de los atropellos de los que soy víctima”, enfatizó también a través de un mensaje a la nación.

Pedro Castillo Terrones llegó a la presidencia del Perú con el partido político Perú Libre y a lo largo de los poco más de 16 meses de gestión la inestabilidad política ha sido una de las principales características. Los desacuerdos con el Legislativo, falta de comunicación con la prensa, y las investigaciones en la Fiscalía fueron los protagonistas en su breve mandato.

Tercera moción de vacancia

El congresista no agrupado Edward Málaga presentó la moción de vacancia con apenas 67 firmas y esta fue admitida a trámite en la sesión del Pleno del Congreso del 1 de diciembre con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. Se acordó que el debate y votación final se llevaría a cabo el miércoles 7 de diciembre.

Para que este mecanismo sea aprobado y se proceda con la destitución de Pedro Castillo se requería dos tercios del número total de congresistas a favor. Es decir 87 votos, los cuales, no se habrían alcanzado de no ser por el polémico mensaje a la nación.

Ni las declaraciones del exjefe de la DINI, José Fernández Latorre sobre los actos de corrupción que se habrían cometido en el entorno más cercano de Pedro Castillo ni el audio de una conversación con Beder Camacho en el que se revelaron nombres de los implicados en la fuga de los personajes allegados a la presidencia habrían convencido a los parlamentarios que aún estaban evaluando su voto para la moción de vacancia.

Exjefe de la DINI explica audios que involucra a ministros y allegados a Pedro Castillo | Panamericana TV

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, había declarado que su bancada decidió no respaldar la destitución de Castillo Terrones.

En tanto, con el desconocimiento de los ministros de Estado y el respaldo de Aníbal Torres y Betssy Chávez, el entonces jefe de Estado leyó, al aire, un documento que puso fin a su periodo como presidente del Perú. “En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, sostuvo el exmandatario sin presagiar lo que sucedería horas después.

Pedro Castillo en Mensaje a la Nación disuelve el Congreso y las instituciones del Estado

Desde el Congreso, en absoluto rechazo decidió adelantar la sesión del Pleno para la votación de la vacancia presidencial, la cual fue aprobada, sin rol de oradores, con 101 votos a favor. Durante la votación, Pedro Castillo, su familia y su exjefe de Gabinete, Aníbal Torres abandonaron Palacio de Gobierno a bordo de vehículos de Seguridad del Estado.

Detención por rebelión

Pedro Castillo y su familia tenían planeado trasladarse hacia la embajada de México, según señala el parte policial, pero no contó que sería su propia seguridad quienes ejecutarían la orden de intervención en su contra.

Así fue interceptado el auto del presidente Pedro Castillo en plena vía pública. Canal N

El vacado expresidente fue detenido en flagrancia por el presunto delito de rebelión y fue trasladado hasta la Prefectura de Lima, donde fue sometido a las diligencias de ley. Ese miércoles 7 de diciembre lo culminó en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde se encuentra recluido Alberto Fujimori.

Al día siguiente, el 8 de diciembre, el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por siete días, mientras se continúa con las investigaciones en su contra. Aníbal Torres, quien lo estuvo acompañando tras su vacancia, anunció su pase a la clandestinidad al ser incluido en la investigación por el autogolpe.

El juez decidirá dentro del plazo de ley el pedido de detención preliminar contra Pedro Castillo. Video: Justicia TV

Otros políticos que han estado acompañando a Pedro Castillo en los últimos días, han sido los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido. Este último indicó que el exmandatario no recuerda por qué dio el autogolpe. “No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. Lamentablemente la investigación aclarará, el presidente con sus propias palabras dice que no se acuerda, él dice que no se acuerda”, refirió a los medios.

El congresista manifestó que Pedro Castillo fue inducido a leer el mensaje a la Nación. Video: Canal N

Por su parte, Bermejo hizo publica una carta en la que Pedro Castillo desliza la posibilidad de ser víctima de un plan maquiavélico supuestamente articulado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el titular del Congreso, José Williams y la actual presidente Dina Boluarte.

Carta escrita a puño y letra por Pedro Castillo.

En tanto, como parte de su declaración ante la Fiscalía, el comandante general de la Policía Nacional, general PNP Raúl Alfaro dio detalles de las indicaciones que le dio Pedro Castillo. Indicó que recibió una llamada desde el celular del entonces ministro del Interior, Willy Huerta, pero su interlocutor era Pedro Castillo ordenando el cierre del Congreso y la intervención de la fiscal de la Nación. Además, solicitó resguardo a las viviendas de sus padres, de Aníbal Torres y Betssy Chávez.

Por ahora, continúan las diligencias fiscales mientras dure su detención preliminar que vence el próximo martes 13 de diciembre, y su defensa legal quedó a cargo de los abogados Miguel Rafael Pérez Arroyo y María Esther Adriano Guzmán.

