Pasajero varado en Cusco pide apoyo para retornar a Lima: “Mi papá ha fallecido y quiero estar en su entierro”

Pasajero varado en aeropuerto del Cusco pide apoyo: “Mi papá ha fallecido ayer"

Momentos de pánico y de terror vive Josué Quispe, un pasajero que se encuentra varado en el aeropuerto de Cusco tras el cierre de vuelos comerciales tras las diversas protestas que se han generado al interior del país, pero sobre todo en la ciudad imperial.

Desde el último martes, el aeropuerto Alejandro Velasco Astete ha sido temporalmente cerrado para evitar que los manifestantes pongan en riesgo la integridad de los pasajeros y trabajadores.

Sin embargo, los que más sufren con estos cierres temporales son los pasajeros, ya que muchos de ellos deben partir hacia sus ciudades natales.

Este es el caso Josué Quispe, el pasajero que quien viene desde Lima, él pide con suma urgencia un vuelo humanitario, porque su papá ha fallecido el último martes y necesita viajar a la capital para despedirlo.

“Por favor a la empresa Corpac que haya un avión humanitario. Yo quiero estar con mi papá, ha fallecido ayer y quiero estar en su entierro. Estoy desesperado, no sé qué hacer. Le pido a las autoridades que haga un vuelo humanitario. Yo quisiera que por favor nos atiendan. Quiero ir donde mi papá para estar en su entierro con mi familia”, pidió con la voz entrecortada.

Además, otro pedido que han hecho las personas varadas en este lugar, es que los ayuden con comida y estancia, ya que muchos de ellos deben gastar más de 250 soles diarios en comida y hospedaje y no cuentan con este dinero.

“Estoy desde el 9. He venido de Arequipa con mi esposo y mis dos hijos. Hemos presupuestado todos nuestros gastos hasta el día 9 y ya no nos alcanza el presupuesto. Estamos gastando S/250 aproximadamente diario que escapa de nuestra economía. Hasta ayer estiré el dinero, ya para hoy no me alcanza para nada. Estoy pidiendo que las autoridades hagan un vuelo humanitario. Tenemos un trabajo a donde ir y que estamos en riesgo de perderlo”, señaló.

Aeropuerto del Cusco permanecerá cerrado hasta el jueves 15

¿Qué está pasando en Cusco?

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) anunció el cierre del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco, luego que una turba de manifestantes bloquearan las vías de acceso a este lugar.

“Por tal motivo, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los pasajeros, usuarios, público en general y de nuestros colaboradores, se suspenden las operaciones aéreas en nuestro terminal cuzqueño, toda vez que no se garantiza la seguridad de las mismas”, dijo la empresa en un comunicado.

Las autoridades de Cusco han señalado que estos actos contra infraestructuras “no hacen más que perjudicar a la propia región, obstaculizando el desarrollo económico de nuestro país, ya que esta ciudad tiene un gran crecimiento en turismo, sobre todo en estas fechas de vacaciones y fiestas.

Además, han exhortado a la población a la calma y a detener los actos vandálicos para que no se tergiverse los reclamos justos de la ciudadanía.

