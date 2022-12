La razón por la que Rodrigo Ureña no está en la pretemporada de Universitario de Deportes

Rodrigo Ureña llegó procedente de Deportes Tolima de Colombia. (Universitario de Deportes)

La pretemporada de Universitario de Deportes fue una de las primeras en empezar, los jugadores vienen preparándose para lo que será el torneo local y la Copa Sudamericana. Se ha visto a todos los refuerzos trabajar en Campo Mar, pero algo llamó la atención: Rodrigo Ureña no participa de los entrenamientos. ¿Qué pasó con el chileno? Su ausencia se debe a que tenía vacaciones programadas y la dirigencia ‘crema’ le dio el permiso correspondiente para que pueda tenerlas sin problemas.

El popular ‘Pitbull’ tendría que sumarse a los entrenamientos este jueves 15 de diciembre, fecha donde inicia su contrato con los ‘merengues’. Ureña llegó a Lima el pasado 22 de noviembre para cerrar su fichaje con la ‘U’, fue presentado oficialmente y partió para disfrutar de sus días libres con su familia. Hay mucha expectativa por el jugador ‘mapocho’ porque tiene muy buenas referencias y eso ilusiona a los hinchas, que ya lo quieren ver en acción.

Refuerzos de la ‘U’

- Rodrigo Ureña (Chile)

- Horacio Calcaterra

- Alejandro Alcalá

- Hugo Ancajima

- José Luján

- José Bolívar

- José Rivera

- Martín Pérez Guedes (Argentina)

- Emmanuel Herrera (Argentina)

- Marco Saravia

- Matías Di Benedetto (Argentina)

Posibles refuerzos

- Bruno Sepúlveda (Argentina)

- Yuriel Celi

La tiene clara

Rodrigo Ureña confesó cuáles fueron las razones por las que eligió Universitario de Deportes y detalló sus objetivos personales que desea realizar con los ‘cremas’ la próxima temporada. Está motivado y espera poner su granito de arena para que su equipo pueda salir campeón.

“Me motivó el proyecto deportivo y el convencimiento que tuvieron para llevarme al club. Llegaron a Colombia a buscarme muy convencidos. Universitario de Deportes reúne muchas cosas que me gustan: es un equipo grande, tiene buenas canchas y un estadio propio. Mi meta es poder quedar campeón del fútbol peruano. Donde he ido he tenido la posibilidad de levantar títulos, espero que esta no sea la excepción. Toca trabajar muy duro y hacer las cosas bien de forma silenciosa, como ha sido mi forma de trabajar”, aseguró el volante chileno en una entrevista a ADN Deportes.

Además, detalló su experiencia en torneos internacionales. “Estos tres años fueron buenísimos para mi carrera. Jugué tres Copa Libertadores seguidas y en el último año clasifiqué a octavos de final. Quedé campeón con ambos equipos. Dejé bien parado al fútbol chileno, al profesionalismo y por cómo nos desenvolvemos fuera de la cancha”, añadió.

A pesar que aún no se le ha visto jugar, posee grandes virtudes que sin duda sumará en el equipo de Carlos Compagnucci. Sabe anticipar al rival con un buen quite de balón y tiene buena salida. Además, suele ser asistidor y también tiene gol. No desaprovecha las oportunidades que tiene frente al arco. Su llegada hará que la volante de la ‘U’ sorprenda este 2023 porque le dará solidez al mediocampo con Martín Pérez Guedes y Horacio Calcaterra. La experiencia y la técnica de los tres serán vitales para sacar buenos resultados.

¿Habrá Noche Crema?

La situación que vive el país hizo que el Gobierno Peruano proclame en estado de emergencia por 30 días. Con esto se puso en duda la realización de eventos deportivos. Incluso, la Liga 1 postergó la inicio del torneo hasta 21 de enero. Y muchos empiezan a preguntarse si pasará lo mismo con la presentación de Universitario de Deportes, que está programada para el 7 de enero en el estadio Monumental de Ate. El administrador ‘crema’, Jean Ferrari, dejó un mensaje por redes sociales que podría calmar a los hinchas: “Paso a paso, no nos adelantemos”. Habrá que esperar si saldrán nuevas medidas para que el club se pronuncie al respecto.

