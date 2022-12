Felipe Cantuarias criticó a la FPF por el tema de los derechos de transmisión

El ex presidente de Sporting Cristal cree que la FPF no ha manejado bien el tema.

El problema sobre los derechos de transmisión del fútbol peruano está complicándose cada vez más por las posturas de ambos lados. Para Felipe Cantuarias, representante de gobernabilidad ante la FIFA, la culpa la tiene la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por no haber ejercido un buen liderazgo.

En una entrevista con GOLPERU, el expresidente de Sporting Cristal criticó el hecho que los equipos no sepan las ganancias que van a recibir: “Es increíble que estemos 14 de diciembre, el campeonato inicia en enero y no saben exactamente cuántos ingresos van a tener por efecto de los derechos de televisión. Para muchos de los clubes del fútbol peruano, los derechos de televisión constituyen el 90% de sus ingresos. Es muy difícil poder planificar si no tienes claro qué va a ocurrir”.

“Esto, sin duda, es responsabilidad directa de la Federación Peruana de Fútbol. El señor Agustín Lozano, que hasta ahora no veo que dé la cara. ¿Por qué generar incertidumbre? ¿Por qué llevar este nivel de confrontación al fútbol peruano? Hoy lo que se necesita es un liderazgo para sacarlo adelante y recuperar el tiempo perdido”, manifestó Cantuarias.

Por otro lado, comentó acerca de lo crítica que es la situación en estos momentos: “Lo único que vemos es más incertidumbre, más confrontación, riesgos de huelgas, amenazas de tener que descalificar clubes, en lugar de estar trabajando en construir un consenso. Principalmente, tratar de exigirle a las empresas que acepten una propuesta que no contiene ningún contenido concreto. Realmente preocupa este debate por los derechos de televisión”.

“No vemos que esta empresa, 1190, haya presentado ninguna propuesta concreta. Ni siquiera cuánto van a recibir los clubes, cuál es la garantía de cumplimiento, ni tampoco cuál es la estructura. Más bien, es un acuerdo y buena intención, pero de buenas intenciones no viven los equipos de fútbol”, sostuvo acerca de la propuesta presentada por la empresa dedicada a la transmisión del deporte rey.

Por último, Cantuarias afirmó las consecuencias que puede tener en caso se siga alargando el conflicto: “Y esto no solamente está poniendo en riesgo la sostenibilidad del campeonato en el 2023, sino que afecta sustancialmente la sostenibilidad financiera de los equipos de fútbol en el Perú. Lo cual es difícil de entender. Esto es responsabilidad de Agustín Lozano, que no ha tenido la caballerosidad de dar la cara”.

Inicio del problema

En este año, la FPF anunció que habría un nuevo consorcio que se encargue de transmitir los partidos de la Liga 1 2023. La empresa elegida fue 1190 Sports, que tiene los derechos de transmisión de la Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League y los campeonatos de Argentina y de Chile.

El conflicto surgió cuando varios clubes, entre ellos Universitario de Deportes, Cienciano y Alianza Lima, firmaron una renovación con GOLPERU. Ese hecho generó que el ente máximo del futbol peruano publique un comunicado, en el cual esos equipos tendrían una sanción de bajar a la Liga 2 en caso sigan con ese acuerdo.

Ante eso, otros organismos del deporte rey en nuestro país como el SAFAP y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) se pronunciaron en contra de esa decisión.

