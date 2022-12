Cristian Benavente tiene acuerdo de renovación con Alianza Lima por la temporada 2023

Cristian Benavente afrontará su segunda temporada en Alianza Lima. (Prensa Alianza Lima)

Alianza Lima se prepara para afrontar la temporada 2023. Luego de conseguir el bicampeonato nacional, la mira del equipo ahora está en el tricampeonato, además de hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Para ello, ha contratado jugadores importantes en puestos claves, aunque quedaba pendiente conocer la situación de uno. Se trata de Cristian Benavente, cuyo futuro era una incógnita y recientemente se conoció que llegó a un acuerdo con el cuadro ‘blanquiazul’ para renovar su contrato.

Esta información fue divulgada por el periodista del diario Líbero, José Varela, a través de su cuenta de Twitter. “Cristian Benavente continuará en el club Alianza Lima. El futbolista ya recibió la propuesta del club y ambas partes están muy cerca del acuerdo”, escribió.

En un principio el porvenir del ‘Chaval’ era incierto, ya que, de acuerdo con el periodista Mauricio Loret de Mola, había recibido una propuesta de la escuadra ‘íntima’ para extender su vínculo, aunque inferior con respecto a la que tuvo cuando llegó a inicios de este año. Por ende, la decisión dependía únicamente del jugador.

“Cristian Benavente debe responder a Alianza Lima si quiere permanecer o no en el club. No bajo los mismos parámetros de su último contrato. Hay propuesta. El comando técnico quiere que se quede. Es consciente que no jugó con la regularidad que se esperaba. Depende de Benavente”, publicó en sus redes sociales.

Información sobre la renovación de Cristian Benavente con Alianza Lima.

Alianza Lima, prioridad de Cristian Benavente

Con la respuesta positiva del futbolista, restarían detalles para que el propio club lo haga oficial en sus plataformas digitales. En esa línea, es importante indicar que Cristian Benavente había brindado una entrevista al mismo medio, en la que reconocía su intención de permanecer en Alianza Lima, pero que no había recibido ninguna comunicación de parte de la dirigencia.

“Estoy esperando que el club dé el primer paso. Luego, no será problema porque yo estoy feliz en el club y deseo continuar”, manifestó en un inicio.

Evidentemente, un jugador de sus cualidades contaría con ofertas de otros clubes, aunque siempre puso por delante al combinado de La Victoria. “Alianza Lima tiene la prioridad y lo sabe. Yo espero el movimiento de parte de ellos”, dijo.

Para finalizar, sobre su actualidad física, el futbolista formado en el Real Madrid reveló que durante sus vacaciones se ha puesto a punto y ha trabajado con especialistas. “Desde que acabó la pretemporada no he dejado de hacer entrenamientos, fisioterapia. Además, estuvo en constante comunicación con la dirección médica del club. Estoy bien y ganoso de sumarme e iniciar los entrenamientos”, comentó.

Cristian Benavente demostró ser uno de los jugadores más desequilibrantes de Alianza Lima, aunque se perdió varios partidos por lesión. (Liga 1)

Cristian Benavente en la temporada 2022 con Alianza Lima

Alianza Lima fichó a Cristian Benavente en febrero de este año en un traspaso que significó la sorpresa de la temporada, por los pergaminos del futbolista y porque era la primera vez que iba a jugar en el Perú, pues su carrera la había hecho entre España, Inglaterra, Bélgica y Egipto.

Su impacto fue inmediato, debido a que en su primer partido ante Carlos A. Mannucci convirtió un golazo de tiro libre y colaboró con el triunfo 3-1 de su equipo en Matute. Y si bien gozó de continuidad en los siguientes partidos, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, no pudo asentarse en el once titular de forma contundente.

Desde entonces, su participación en el campo fue intermitente, en gran parte, por problemas en el tendón de Aquiles. Es decir, los minutos que tenía forzaba mucho para aportar a los ‘victorianos’.

Empero, desde inicios de octubre, apenas empezó a contar para los entrenadores, primero con Carlos Bustos y luego con Guillermo Salas. En total, disputó 29 compromisos y marcó seis goles, entre los que también se recuerda el que le anotó a Deportivo Municipal con una impresionante carrera desde su campo.

Cristian Benavente partió desde la mitad del campo y terminó marcando un golazo en Alianza Lima vs Deportivo Municipal. (Video: GOLPERU).

