Estado de emergencia: Liga 1 2023 pospone fecha de inicio

A través de sus cuentas oficiales, la Liga 1 se pronuncio por el estado de emergencia y pospuso su inicio. (LigaFutProf, ClubAlianzaLima)

Nueva fecha. Luego de que el Gobierno decretó estado de emergencia por 30 días por las diversas protestas en el país, la Liga De Fútbol Profesional anunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que se postergará el inicio de la Liga 1 2023 para el sábado 21 de enero.

“La Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informan a la opinión pública que en conocimiento del Decreto Supremo N° 143-2022-PCM en el que se declara al país en estado de emergencia nacional, por ende, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, entre otros, por 30 días, se decide posponer el inicio de la Liga 1 2023 para el 21 de enero de 2023″, se lee en la publicación.

Este anuncio llega de sorpresa para los 19 clubes del torneo local, quienes ya habían planificado su cronograma de cara a la Liga 1 2023. El torneo anteriormente estaba previsto para que inicie el viernes 13 de enero del próximo año.

La Liga 1 2023 contará con la participación de 19 clubes: Alianza Atlético, Alianza Lima, ADT, Atlético Grau, Cantolao, Carlos Mannucci, Cienciano, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, Binacional, Melgar, Sport Boys, Sport Huancayo, Sporting Cristal, César Vallejo, Unión Comercio, Universitario y UTC de Cajamarca.

Diferentes equipos que participarán en la Liga 1 se encuentran actualmente en pretemporada con el objetivo de retornar de la mejor forma a las canchas. (Universitario,ClubAlianzaLima)

Liga 1 2023

A mediados del 2022, la Federación Peruana de Fútbol anunció algunos cambios para la Liga 1 2023, entre ellos, que serán tres los descendidos de la máxima división, así como que no habrá ascenso directo desde la Copa Perú y solo ascenderán dos directamente de la Liga 2. Esto con la idea que para la Liga 1 2024 haya 18 equipos.

Entre otros anuncios estuvieron que se implementará el VAR para el 2023, y ya no habrá bolsa de minutos para esta temporada.

Sport Boys con un pie en la Liga 2

El pasado 7 de diciembre la comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol le negó la licencia al club Rosado por participar en la Liga 1 por no constituir un fideicomiso en garantía. Sport Boys apeló la decisión y tiene un plazo de 10 días (desde la resolución) para subsanar el Fideicomiso para no perder la categoría. En el caso que la escuadra del Callao no logre regularizar su situación descenderá a la Liga 2.

Clubes peruanos en la Copa Libertadores

Con el retraso de la Liga 1, los clubes que estén disputando la Copa Libertadores Fase 1 y Fase 2 tendrán un cronograma más ajustado. Este es el caso de Sport Huancayo que jugará la Fase 1 del torneo continental de ida y vuelta entre el 8 y 15 de febrero. La Fase 2 del torneo, donde se encuentra Sporting Cristal, se jugará entre el 22 de febrero y 1 de marzo. Ambos clubes tendrán pocos partidos previos en el torneo local antes del campeonato de clubes más importante del continente.

