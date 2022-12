Santiago Suárez no descarta regresar para las siguientes temporadas de ‘El Gran Show’

Santiago Suárez volvería a bailar en otra temporada del reality. (Difusión)

Santiago Suárez fue uno de los participantes que llegó a la gran final de ‘El Gran Show’ sin haber caído en sentencia y haber ganado los mejores pasos en tres galas. El actor se convirtió en uno de los favoritos para llevarse la tan ansiada copa. Sin embargo, dejó a más de uno sorprendido al obtener el segundo lugar en la competencia al no alcanzar el puntaje necesario para coronarse.

Pese a ello, el artista nacional resaltó lo importante que fue para él entregar lo mejor de sí en la pista de baile de Gisela Valcárcel. “Siento que es importante demostrar y entregar todo en el escenario. Esto también habla de la personalidad de uno mismo y de cada competidor, de sus virtudes en sus defectos porque somos humanos. Entonces, eso te da un chance para crecer no solo en ámbito profesional, sino en lo personal”.

Asimismo, se refirió a la expectativa que tenían tanto el público, los miembros del jurado y sus seguidores de que se consagrara como el mejor de la competencia. Santiago Suárez señaló que en un concurso nunca se sabe quién puede ganar y agradeció el cariño que ha recibido.

“A veces el público y los compañeros tienen una idea de quien puede ser el ganador de la competencia, pero todo puede pasar hasta el último minuto. La decisión ya está tomada. Igual, gracias por el cariño y por preferirme de una u otra manera. Lo guardo en mi corazón y me lo llevo a mi casa”, agregó en conversación con la prensa.

El Gran Show: Santiago Suárez en su primera presentación en la gran final del reality. (América TV)

Finalmente, dejó en claro que volvería a participar de ‘El Gran Show’ si lo convocan para las siguientes temporadas. “Si fueron puntos mínimos de diferencia (con Gino Pesaressi), pero ya está hecho. Igual a seguir disfrutando es una experiencia más en mi carrera y en mi vida y a seguir dándole. Sí (repetiría la experiencia), mil veces, de todas maneras”.

Santiago Suárez habló de su paso por El Gran Show

En conversación con Infobae, Santiago Suárez destacó la importancia que ha tenido ‘El Gran Show’ en su carrera artística. “Ha sido una experiencia enriquecedora. Una evolución constante. Prácticamente, desde que ingresas a la competencia estás en pleno entrenamiento, lo cual implica mucha voluntad, esfuerzo y compromiso para poder seguir creciendo. Siento que ha sido una gran experiencia para mi carrera”.

Además, comentó acerca del hecho que no ha pasado por una sentencia durante todo el programa. “Me siento bien. Eso es el reflejo del trabajo que hemos venido haciendo. Ha sido el desempeño en el escenario. Ha sido un gran reto para mí, ha habido muchos. Incluso, desde comenzar a bailar salsa y las cargadas, no fueron nada fáciles. Son cosas que, aparentemente, uno dice ‘qué chévere, sí le sale’, pero no ven el proceso que toma para llegar a eso, que es duro. Me siento contento por ese resultado (no haber estado en sentencia). Todo esto que estamos haciendo ha sido por el mérito de nuestro trabajo”.

