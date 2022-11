Santiago Suárez asegura que conoce a su bailarina de ‘EGS’ hace años y resalta su amor por Raysa Ortiz

Santiago Suárez asegura que conoce a bailarina de ‘El Gran Show’ hace 16 años y resalta su amor por Raysa Ortiz. (Willax TV)

Santiago Suárez fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para ser consultado sobre las últimas imágenes con su bailarina que causaron controversia. Y es que, el actor estuvo en medio de la polémica hace algunos días luego de que se le viera muy cariñoso con su actual bailarina de ‘El Gran Show’ durante los ensayos.

Todo sucedió cuando Gisela Valcárcel estuvo grabando para su cuenta de Instagram su encuentro con los integrantes del reality. En ese momento, se pudo ver a la figura de América TV siendo abrazado por la espalda por la profesional del baile. Ella lo envuelve en sus brazos sosteniéndolo desde la cintura y él le corresponde poniendo sus manos encima de sus extremidades.

Esto causó grandes críticas por parte de sus seguidores, quienes le recordaron a Santiago Suárez que tiene una relación con Raysa Ortiz desde hace varios años y debe respetarla. Para evitar que sigan atacándolo, el último sábado 12 de noviembre, Gisela Valcárcel sorprendió a su competir con la presencia de su pareja en el set y ambos derrocharon amor dejando entrever que su romance va viento en popa.

Santiago Suárez siendo abrazado por su bailarina. (TikTok)

Sin embargo, el equipo de ‘Amor y Fuego’ quiso interrogar al actor de “De Vuelta al Barrio” al respecto. “Santiago, te quisieron sembrar un tema ahí en El Gran Show con la bailarina, pero demostraste que Raysa es el amor de tu vida ¿no?”, se le escucha decir al reportero y a lo que el artista solo atinó a darle un beso a la actriz, quien estaba caminando junto a él, para demostrar que es la única mujer en su vida.

Asimismo, reveló que conoce a su pareja de baile desde hace muchos años, por lo que no habría ningún vínculo amoroso. “Todo bien amigo. (Nunca hubo nada con la bailarina) nos conocemos desde hace más de 16 años, imagínate. (Y la forma en cómo te abrazó) No, todo bien amigo”, sentenció Suárez con una sonrisa en el rostro.

Cabe mencionar que, Raysa Ortiz evitó contestar a las preguntas del periodista cuando también le consultaron acerca de las imágenes que se volvieron viral en las plataformas digitales. La actriz prefirió guardar silencio, ignorar al reportero y que sea su novio el que responda. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha vuelto a pronunciar, pero ya se lucen muy unidos en sus redes sociales.

Santiago Suárez aseguró que mantiene una relación cordial con su bailarina. (Instagram)

Raysa Ortiz confía en Santiago Suárez

En conversación con la prensa, Santiago Suárez señaló que Raysa Ortiz está bastante segura del amor que él le tiene. “Raysa no tiene celos porque no hay coqueteos entre mi bailarina y yo, además, nos tenemos mucha confianza, nosotros llevamos cinco años juntos y estamos enamorados. Está en México, no es la primera vez que nos pasa, ella ya ha tenido que viajar por trabajo, y no va a ser la primera ni la última vez que nos pase algo así. La relación no se complica porque respetamos el trabajo de ambos”, resaltó.

En otro momento, aseguró que no le gusta entrar en conflictos con sus compañeros de trabajo ni estar en medio de las habladurías. “Me incomodaría estar en conflictos con alguien, yo nunca busco conflictos, siento que es una pérdida de tiempo. ¿Para qué me pelearía con un Facundo que no lo conozco, que recién lo he venido a conocer? Yo estoy abierto de corazón y de mente, respetando que no todos somos iguales, y que si otros quieren hacer o no polémica, también se respeta”, agregó.

