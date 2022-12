Clubes de la Liga 1 darán conferencia en conjunto para hablar sobre los derechos de transmisión

Enfrentamiento polémico por los derechos de TV del fútbol peruano.

Un nuevo episodio de la controversial disputa por los derechos de transmisión entre equipos de la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se iniciará mañana viernes 6 de diciembre, debido a que los clubes realizarán una conferencia de prensa en conjunto para mostrar su postura.

Según el periodista Carlos Benavente, la rueda de prensa se iniciará al mediodía en las instalaciones del Swissohotel y contará con la presencia de ocho instituciones deportivas. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, Melgar, Cusco FC, Cienciano, Deportivo Municipal, Deportivo Binacional y Carlos A. Mannucci.

Además, el comunicador Óscar Paz informó, mediante su cuenta de Twitter, que los clubes del campeonato peruano estarán acompañados del Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) y Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP).

Foto: Twitter.

Te puede interesar: Felipe Cantuarias criticó a la FPF por el tema de los derechos de transmisión

¿Por qué la FPF y clubes están enfrentados?

El ente encabezado por Agustín Lozano comunicó que se realizó un proceso de venta de los derechos de transmisión y la empresa 1190 Sports, encargada de cubrir la primera división de Argentina y el Brasileirao, ganó la pugna. Por ese motivo, a partir de 2023, el Consorcio del fútbol peruano o más conocido como GOLPERU sería desplazado.

La propuesta de la federación

En esa línea, los clubes mostraron su molestia por la decisión de la FPF y es que muchos tenían contrato vigente con la mencionada empresa, como es el caso de Universitario, Sport Boys y Carlos Mannucci. Los dos primeros hasta 2025, mientras que los trujillanos por el próximo año.

Asimismo, otros equipos como Alianza Lima, Cienciano, Cusco FC, Melgar y Binacional decidieron renovar su relación con GOLPERU. Esto no cayó nada bien en Videna. Por ello, la federación lanzó un comunicado informando que las instituciones que no estampen su firma en el nuevo contrato, no participarán en la próxima edición de la Liga 1 hasta perderían la categoría.

Comunicado de prensa de la FPF por los derechos de televisión.

En defensa de los clubes salió SAFAP y ADFP. Esta última afirmó, recientemente, que la “FPF, por la comercialización de los derechos de televisación de los partidos de fútbol de los clubes, viene recibiendo el 10% por cada contrato suscrito con el operador”.

Hasta Conmebol mostró su posición en cuanto a este tema. “Siempre va a apoyar a la Federación, siempre y cuando hagan lo que tengan que hacer y pelear porque los derechos sean un bien que reciban los equipos y no que sean solamente la ventaja de una empresa”, expresó Alejandro Domínguez, presidente de dicha institución, en diálogo con La República.

Te puede interesar: Roberto Silva afirma que la FPF en ningún momento le informó al SAFAP sobre los derechos de transmisión de partidos

Los clubes que no han mostrado su postura sobre derechos de TV

- Sporting Cristal

- Deportivo Garcilaso

- Universidad César Vallejo

- Sport Huancayo

- Atlético Grau

- Alianza Atlético de Sullana

- Unión Comercio

- ADT

- Academia Cantolao

- Universidad Técnica de Cajamarca

Esta es la situación de los 10 clubes restantes: Cristal, UTC, Cantolao, César Vallejo y Alianza Atlético finalizaron su vinculo con GOLPERU, mientras que Atlético Grau y ADT no tenían acuerdo con la casa televisiva para cubrir sus partidos en condición de local. Por su parte, Unión Comercio y Deportivo Garcilaso son equipos que ascendieron a la Liga 1 en este 2022.

SEGUIR LEYENDO