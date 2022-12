Francisco Lombardi, expresidente de Sporting Cristal a Innova: “No están haciendo contrataciones llamativas”

Francisco Lombardi fue presidente de Sporting Cristal entre 1994 y 1997.

Sporting Cristal ha realizado a la fecha cuatro contrataciones para su participación en la Liga 1 y Copa Libertadores 2023, además se estima que llegará al menos un central extranjero, sin embargo, para Francisco Lombardi, expresidente del club, los ‘jales’ anunciados no generan las expectativas necesarias y aduce ello a la falta de presupuesto.

“No da la impresión que estén haciendo contrataciones especialmente llamativas, me imagino que no estar directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y no tener el ingreso de los dos primeros clasificados (Liga 1) debe haber influido para esta situación, pero no se ve los impactos que normalmente tiene Cristal a inicio de temporada. No conozco la parte interna, no puedo opinar demasiado, pero imagino que debe ser un tema de presupuesto”, declaró en entrevista con el programa ‘Negrini lo sabe’.

Los fichajes a los que el exdirectivo hace mención son los de Adrián Ascues de Deportivo Municipal, Jostin Alarcón de Sport Boys, Adrián Ugarriza desde Cienciano y Brenner Marlos desde el Ituano de la Serie B brasileña.

Adrián Ascues y Jostin Alarcón son dos de los refuerzos que llegaron al Rímac. (Sporting Cristal)

La comparación entre Innova Sports y Backus

‘Pancho’ también se refirió a la falta de inversión en la institución en la que el Grupo Innova Sports viene incurriendo desde su compra en 2019, afirmando que una empresa como la de los nuevos propietarios no tiene el poderío económico para ello.

“La sensación que yo tengo es que para hacer una inyección de dinero de la forma que lo hacía Backus, se requieren volúmenes realmente importantes. No estoy seguro que una empresa como Innova tenga la capacidad para hacer una gran inversión. Seguramente que todavía deben estar en el tema de equilibrar presupuestos, de pagar lo que ha costado el club. Siempre pensé que Backus era súper importante para Cristal, lamentablemente eso se acabó”.

Sin embargo, también afirmó que muy aparte de las generosas inyecciones de dinero realizadas por la cervecera durante su estancia en el proyecto, el propio combinado ‘bajopontino’ ya tiene un prestigio ganado por sus logros deportivos.

“Al margen de Backus, Sporting Cristal tiene un prestigio, un valor muy grande. Una vez que Backus salió de la órbita del club, se tiene que seguir la historia que se ha trazado y ese es el desafío que tiene Innova o cualquier otro grupo que pretenda comprar más adelante. Salvo este año, el club se ha mantenido dentro de los estándares históricos, de aquí en adelante vamos a ver que cosa es lo que ocurre”.

Joel Raffo es la cabeza visible del Grupo Innova Sports. (Foto: Sporting Cristal)

Los derechos de televisión

Antes de finalizar su diálogo en Radio Ovación, Francisco Lombardi mostró su preocupación sobre los derechos televisivos de los clubes para la próxima edición de la Liga 1 y en especial la posición del ‘cervecero’ entre el conflicto de la Federación Peruana de Fútbol y GOLPERU.

“Lo que preocupa es que hay un grupo de clubes que no ha firmado y no va a firmar con la Federación y que han acordado con GOLPERU, entonces Cristal hasta donde yo sé no está dentro de ese grupo. Así como está la situación, no sé si se podrá iniciar el torneo y cuánto pueda afectar el hecho que un club como Sporting Cristal no esté dentro de los clubes que han firmado con GOL y qué consecuencias habrá más adelante”.

