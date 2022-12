Sport Boys presenta recurso de apelación por licencia denegada para disputar la Liga 1 2023

Sport Boys anunció un recurso de apelación para participar en la Liga 1 2023.

En Sport Boys aún tienen esperanzas de participar en la Liga 1 2023. Por este motivo, presentaron un recurso de apelación ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF), luego de que la Comisión de Licencias les quitara la ‘Licencia A’, que permite participar en campeonatos organizados por la propia FPF y Conmebol.

“El Club Sport Boys Association comunica a sus hinchas y opinión pública que hoy se presentó la apelación a la Resolución N°121-CL-FPF-2022, la cual nos denegaba la licencia “A” para la participación en la Liga 1 2023. La Administración continúa trabajando para mejorar el Club Sport Boys Association” se lee en un comunicado publicado en redes sociales.

Comunicado de Sport Boys (Twitter).

Recordemos que el pasado jueves 7 de diciembre la institución ‘chalaca’ perdió la licencia debido a que no cumplió con la obligación establecida en el numeral 90.3 del artículo 90 del Reglamento de Licencias, el cual implica “Constituir un Fideicomiso en Garantía que asegure el pago de la deuda sujeto a la sugerencia del Contralor”. No obstante, esta medida era apelable y tiene un plazo de 10 días para presentar la documentación.

Cabe señalar que, Sport Boys ya había sancionado cinco días, antes una multa de 10 UIT como advertencia y se les brindó un plazo de cinco días para poder subsanar las observaciones y pueda mantenerse en el Régimen. No obstante, en aquella ocasión no cumplieron con los requerimientos.

El periodista deportivo, Jorge Solari, informó que los directivos de de ‘La Misilera’ ya se encuentran trabajando en regularizar todo con tal de recuperar la licencia: “Administración ‘rosada’ pagó deudas y laudos arbitrales en la FPF e incluso arregló casos en la Agremiación para obtener constancia de NO Adeudo una vez q lo del Fideicomiso se solucione, algo que está en camino”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sport Boys continúa con sus trabajos de pretemporada en el Cultural Lima de Chorrillos (Sport Boys).

Sport Boys continúa con su pretemporada

Mientras esperan resolver sus temas diligénciales, el plantel de Sport Boys continúa trabajando en su pretemporada en el Cultural Lima de Chorrillos bajo las órdenes de su flamante técnico, Guillermo Sanguinetti y su cuerpo técnico.

Por ahora, los futbolistas presentes en los entrenamientos son Alexi Gómez, Jesús Chávez, Christian Ramos, Juan Diego Lojas, Jorge Bazán, Jesús Barcos y Diego Penny, aunque se espera la llegada de más refuerzos, ya que en este mercado de pases varios jugadores como Cristian Florez, José Bolívar, Luis Garro, Jostin Alarcón, Claudio Torrejón y Patricio Álvarez dejaron la institución.

Guillermo Sanguinetti fue contratado para ser entrenador 'rosado' la próxima temporada (Sport Boys).

Abogado de Sport Boys: “Aplican sanciones que no existen”

El abogado de Sport Boys, Jaime Talledo se mostró bastante indignado con la resolución de la Comisión de Licencias, a quienes acusó de aplicar sanciones inexistentes y que atentan contra los derechos del club:

“La ventana para tramitar la licencia todavía no ha terminado, por lo tanto, es inaudito que se saque una resolución. Si se analiza esta, mezcla temas que no tienen que ver uno con el otro, se mezcla el Régimen Deportivo Excepcional con la obtención de la licencia. No es la primera vez que se equivocan de una manera tan fragante y tan gruesa. No solo mezclan temas, sino aplican sanciones que no existen. Esto ya es un atento contra nuestros derechos”, declaró a Gol Perú.

