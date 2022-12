Cuánto dinero ganará el campeón de ‘El Gran Show’ 2022

'El Gran Show' llega a su fin.

De candela. El final de ‘El Gran Show’ se llevará a cabo este sábado 10 de diciembre en las inmediaciones de América Televisión, ubicado en el distrito de Pachacamac. Cinco artistas de la farándula peruana disputarán la ansiada copa y grabarán su nombre en la historia de este reality de baile.

Melissa Paredes es una de las figuras más polémicas que ha pasado por esta pista, pues ella tuvo que ser retirada la temporada pasada debido al escándalo que protagonizó al lado de su bailarín Anthony Aranda, esto luego de ser acusada de haberle sido infiel a su esposo Rodrigo Cuba.

Para esta final, la actriz llegará de la mano de su pareja, el popular ‘Activador’, quien amenazó con llevarse la copa a casa. “Estoy feliz de que él regrese a la pista, estar aquí nuevamente juntos me genera un sentimiento muy bonito porque aquí nos conocimos”, recordó.

El argentino Facundo González es otro de los finalistas. El integrante de ‘Esto es Guerra’ hizo su debut este año en la pista de ‘El Gran Show’, donde muchos aseguraron que no duraría más de dos galas debido a su falta de experiencia en el baile.

“Lo que más quería era llegar a la final y fue lo que prometí, ya cumplí con mi promesa. Nadie creía en mí pero lo logré. Sé que soy el menos favorito pero voy a dejarlo todo”, dijo en declaraciones para la prensa.

Otro que llegó por primera vez al reality de la ‘Señito’ y se encuentra en la gran final es el actor Santiago Suárez. Él señaló que tiene planeado quedar entre los tres mejores del programa con la ayuda de Rayza y Sirena Ortiz.

“Ellas vienen desde México para la gran final y esto es muy significativo para mí, ellas siempre están dispuestas a ayudarme, me llena de emoción saber que van a compartir escenario conmigo. Estar con Rayza en el escenario me da energía”, indicó.

Milena Zárate también formará parte de esta gala final tras ser salvada por los miembros del jurado, pues ellos decidieron salvarla pese a que había sido eliminada. Ella prepara una presentación especial al lado de la hija que tuvo con el cómico Edwin Sierra.

“Demos un show hermoso. Que ella esté cerca a mí me da esa fortaleza y no me puedo caer porque, también, yo soy su fortaleza, las dos nos sostenemos”, comentó bastante emocionada.

Finalmente, Gino Pesaressi es otro de los participantes de la gran final. El exconductor de televisión vuelve a una ronda final luego de casi 10 años, pues la última vez que estuvo en la pista de baile y alzó la copa fue en el 2013.

¿Cuánto dinero se llevará el campeón?

El ganador de ‘El Gran Show’ no solo se llevará una copa y el reconocimiento del público, sino también una jugosa cantidad de dinero que podrá ser utilizado en lo que el campeón quiera.

La producción del programa anunció que el artista que logre coronarse la noche de este sábado 10 de diciembre se llevará la suma de 20 mil soles. Por este motivo, los participantes deberán de esforzarse al máximo por este premio.

¿A qué hora y dónde podré ver el programa?

Las personas que quieran ver la final de ‘El Gran Show’ podrán verlo a través de la señal de América Televisión, el cual se puede sintonizar en señal abierta mediante el canal 4.

Esta última gala empezará a las 21:00 horas y terminará aproximadamente a la medianoche, pues los participantes presentarán más de un baile para convencer al jurado que los evaluará.

