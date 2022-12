Pedro Castillo escribe en una nueva carta: “Mañana se termina una injusta y arbitraria detención”

Pedro Castillo, Peru's president, speaks during the CEO Summit of the Americas hosted by the US Chamber of Commerce in Los Angeles, California, US, on Wednesday, June 8, 2022. President Biden's attempt to shift focus to the Western Hemisphere has gotten off to a bumpy start, with the leader of Mexico snubbing his invitation to the summit and doubts swirling about the strength of US influence in the region. Photographer: Kyle Grillot/Bloomberg

El expresidente de la República, Pedro Castillo, volvió a escribir una carta desde su reclusión en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Ate. En su misiva, recalca que mañana obtendrá su libertad luego de haber sido detenido por haber cometido los presuntos delitos de rebelión y conspiración al tratar de cerrar el Congreso e instalar un “gobierno de excepción”.

“Mañana miércoles 14 de diciembre se cumplen siete días de injusta y abusiva detención”, empieza la misiva escrita de puño y letra del profesor chotano. “7 días en donde el pueblo peruano me ha demostrado su solidaridad y compromiso en defensa de nuestro gobierno y su futuro”, añade.

“Mañana a las 1:42 de la tarde saldré en libertad. Los espero a todos en las afueras de la Diroes para unirme a ustedes en un gran abrazo. Atentamente. Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República”, cierra la misiva.

La carta de Castillo Terrones llega después de la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú declaró infundado su pedido de liberación. Durante la audiencia, el juez César San Martín sostuvo que los actos de presunta tentativa de rebelión se dieron con “toda rotundidad” y el pronunciamiento fue público, por lo que al no tener respaldo, Castillo quiso fugar de la justicia. Además, agregó que existe un alto peligro de fuga por parte del exmandatario si sale en libertad.

Nueva carta de Pedro Castillo.

El magistrado también consideró las declaraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez que sindican a Castillo como la persona que tomaba las decisiones por ser alta autoridad del Estado, las cuales debían ejecutarse por su investidura. En este caso, el cierre del parlamento y otras instituciones que, al final, no se llegaron a concretar.

Acusa a Dina Boluarte

Más temprano, el expresidente Castillo envió otra carta para acusar a su sucesora Dina Boluarte de la grave crisis social que pasa en el país.

“Ante los graves hechos de masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el quebrantamiento del orden democrático y la masacre de mi pueblo”, empezó el exmandatario. “Señora Dina, mire el lugar que ocupa, la hago responsable a usted y todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas”, continuó.

Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar desde la misma presidenta Boluarte. “Nunca nos hemos peleado, yo lo he acompañado hasta donde pude para que no cometa errores, pero ya en el último tramo lo acorralaron entre 6 personas y ya no dejaron que la vicepresidenta se le acercara para seguir acompañando y aconsejando. Es en ese tiempo que él ha tomado esa decisión (autogolpe) que muchos no entendíamos, no sabíamos. Yo misma en ese momento que sale la noticia, el comunicado del golpe de Estado, salí casi corriendo de mi casa para poner a salvo mi vida”.

Hace unos días, Pedro Castillo envió una carta indicando que de manera irregular intentaron hacerle estudios toxicológicos sin su voluntad.

“En la tarde de ayer un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento”, denunció el exjefe de Estado, quien la Fiscalía lo investiga por presuntos delitos de corrupción y de liderar una organización criminal.

