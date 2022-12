Dina Boluarte llama a la calma por protestas violentas: “No entiendo por qué se levantan en mi contra”

Dina Boluarte hace un llamado a la calma y cese de la violencia

La presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a la calma y a la paz a las regiones que en los últimos cinco días han protagonizado violentas jornadas de protestas que han dejado siete muertos, decenas de heridos y varias instituciones públicas y privadas afectadas y saqueadas.

“Yo quiero hacer un llamado a mis hermanas y hermanos de Andahuaylas, pedirles calma, por favor. Esta situación está afectando al país, a toda la familia peruana. Yo soy madre de dos hijos y no quisiera estar pasando por esta situación donde nuestros seres queridos están falleciendo”, lamentó la mandataria.

Sobre las declaraciones del Jefe de la Región Policial Lima, Víctor Zanabria, Boluarte manifestó que ha dado las indicaciones a la policía “de no usar ninguna arma letal ni siquiera perdigones de goma. Ya he dado las instrucciones necesarias al ministro del Interior para individualizar a las personas que hayan hecho cosas que están dañando a nuestras hermanas y hermanos y cuando se individualice que les caiga el peso de la ley que corresponda. También hemos conversado con la Fiscal de la Nación para que la fiscalía los identifique”.

Aseguró que “hacer ese tipo de actitudes (violencia) por encima de los derechos de protesta, generar vandalismo, incendiar hospitales, ambulancias, comisarías, tomar aeropuertos, eso no debería pasar. Esto está llegando a extremos”

En otro momento indicó que ella no tiene la culpa de la situación que se está viviendo en el país. “Yo soy la presidenta de la República, no lo he pedido, vengo de una fórmula presidencial donde fue elegido el presidente Pedro Castillo y Dina boluarte como su primera vicepresidenta. No sé qué persona, no sé quien haya aconsejado a Pedro Castillo de plantear un golpe de estado y cerrar el Congreso producto de esa situación es que yo estoy aquí y no entiendo por qué mis hermanos apurimeños se levantan en contra de su paisana Dina boluarte cuando yo no he hecho absolutamente nada para que esta situación exista, pero de esta posición de presidenta llamo a mis hermanos de Andahuaylas, Antabamba, Abancay y de las 7 provincias de Apurímac, de la Selva Central, Arequipa”

Pedro Castillo

En otro momento al ser consultada por la situación de Pedro Castillo, detenido desde el pasado miércoles por dar un autogolpe de Estado, mencionó que ella no está peleada con el exmandatario. “Nunca nos hemos peleado, yo lo he acompañado hasta donde pude para que no cometa errores, pero ya en el último tramo lo acorralaron entre 6 personas y ya no dejaron que la vicepresidenta se le acercara para seguir acompañando y aconsejando. Es en ese tiempo que él ha tomado esa decisión (autogolpe) que muchos no entendíamos, no sabíamos. Yo misma en ese momento que sale la noticia, el comunicado del golpe de Estado, salí casi corriendo de mi casa para poner a salvo mi vida”.

Recalcó que no es culpable de toda la crisis que está pasando en el Perú. “Yo no estoy cometiendo absolutamente nada, no estoy ni una semana de ser presidenta. No entiendo por qué se están levantando en contra de este gobierno. Me piden que cierre el Congreso, pero eso, legalmente, es una situación difícil.”

“Este gobierno de Dina Boluarte busca ser un gobierno de transición para llamar a la calma, al diálogo, para trabajar juntos para que podamos resolver los problemas que no se han resuelto, pero si a esto le agregamos este tipo de protestas ¿cómo podría yo atender aquella situación que es sumamente urgente? Ayúdenme, por favor, a calmar la situación en el país”, imploró Boluarte.

Asimismo, hizo un llamado al pueblo de Andahuaylas, Apurímac, para que asistan a la mesa de diálogo que se instalará en la región. “Hagamos la mesa de trabajo la mesa de diálogo para llegar a un entendimiento. Creo que las personas maduras y peruanas que nos queremos de corazón vamos a poder solucionar los problemas dialogando y sin violencia”.

“Me duele las muertes de las hermanas y de los hermanos. Me duele el corazón y envío mis condolencias a las familias. Acompañaremos en todo lo que podamos para que esta situación de dolor sea menos dolorosa”.

Culpa a Betssy Chávez de crisis política

En otro momento, Dina Boluarte manifestó que Pedro Castillo solo escuchaba a los ministros Roberto Sanchez, Alejandro Salas, Félix Chero, Betssy Chávez y el premier Aníbal Torres. “Para mí fue tremendamente sorpresa inclusive el planteamiento de la cuestión de confianza con la cual no ha estado de acuerdo y por eso que yo no firmé por considerar que esto no tenía asidero constitucional”.

Indicó que no cree que Pedro Castillo la haya llamado ‘traidora’. “Yo conozco al presidente, hemos conversado muchas veces, nos hemos abrazado por las situaciones que aparecía yo no creo que esas palabras que están saliendo en el Twitter sean de él. Lo siguen utilizando, manipulando”.

“Yo creo que quién tiene que responder acá será la premier Betssy Chávez, ella tiene que responder por esta crisis política que ha generado”, mencionó.

