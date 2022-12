Dina Boluarte responsabiliza a betssy Chávez de las manifestaciones en contra de su gobierno

Dina Boluarte considera que Betssy Chávez debe responder por sus actos.

En conversación con los medios de comunicación, la presidenta Dina Boluarte cuestionó los motivos por los que la población ha salido a marchar en contra de su gobierno, que aún no cumple una semana. La jefa de Estado hizo un llamado a la calma en todas las regiones del país y señaló a la expremier Betssy Chávez como la responsable de lo sucedido los últimos días, ya que sus decisiones habrían motivado las protestas.

“Creo que quien tiene que responder acá, en esta oportunidad, es la (ex)premier Betssy Chávez. Ella tiene que responder al país por esta crisis política que ha generado”, aseveró Boluarte a su salida del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) donde se viene atendiendo a una menor que fue herida en el ojo y que tuvo que ser trasladada a la capital. Al cierre de esta nota no se han registrado reacciones de Chávez.

Por su parte, el exministro del Interior Willy Huerta confirmó anoche que fueron el expremier Aníbal Torres y la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quienes motivaron a Pedro Castillo a dar el golpe de Estado que puso fin a su gobierno. Se sabe que tras asumir la defensa del exmandatario y verse involucrado en investigaciones del Ministerio Público, Aníbal Torres pasó a la clandestinidad.

Betssy Chávez no informó a los ministros sobre el golpe de Estado que estaba a punto de perpetuarse.

Durante su conversación con la prensa, la mandataria intentó restar responsabilidad de Pedro Castillo en el golpe que perpetuó el miércoles 7 de diciembre. Boluarte alegó conocer al jefe de Estado y estar convencida de que fue y sigue siendo manipulado. Reveló que en un momento de su gobierno no se le permitió conversar con el mandatario por estar rodeado de seis figuras a quienes prefirió no señalar por el momento.

“Yo conozco al presidente. Hemos conversado varias veces con él. Muchas veces nos hemos abrazado y a veces llorado por las situaciones que aparecían. Yo no creo que estas palabras que están saliendo en Twitter sean palabras de él. Lo están utilizando, lo siguen manipulando”, acotó la mandataria ante la prensa.

Prontas acciones

Las manifestaciones continúan escalando con el paso de las horas, así como el número de fallecidos. Ante esta situación, la presidenta Dina Boluarte ha anunciado la conformación de un gabinete de gestión de crisis donde también participan el premier, algunos de sus ministros y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estos últimos han sido convocados a Palacio de Gobierno para esta tarde.

Presidenta Dina Boluarte evaluará la ampliación del estado de emergencia a nivel nacional.

“He acordado convocar hoy en la tarde al Comando Conjunto y al Estado Mayor a Palacio de Gobierno”, informó desde el Coen la presidenta. Asimismo, se evaluará ampliar el estado de emergencia a nivel nacional, aunque Boluarte ha señalado su deseo de que no se llegue a dicho extremo. Además, hizo un llamado a la Fiscalía para que pueda identificar a los azuzadores de las protestas y tomar acciones al respecto.

“A los hermanos que están en las calles, cuál es el petitorio de su reclamo. Si yo no sé qué están reclamando, cómo vamos a entendernos”, dijo la presidenta a los manifestantes que durante los últimos días reclaman el cierre del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones y la instalación de una Asamblea Constituyente. Aun así, la jefa de Estado insiste en desconocer los reclamos difundidos.

El Ejecutivo ha enviado al ministro de Defensa a Arequipa, donde se instalará una primera mesa de diálogo. Por su parte, Boluarte cuestionó las motivaciones, llegando a señalar que se estaría cuestionando su presidencia por tratarse de una mujer. “Esta violencia y muerte no merece la sociedad peruana. Esta situación de caos no la merecemos. Estamos saliendo de esta pandemia y no nos merecemos esta crisis sin fundamento”, agregó desde el Coen.

