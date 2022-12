Jefferson Farfán se rinde ante Lionel Messi tras clasificación de Argentina a la final del Mundial Qatar 2022

Jefferson Farfán sigue de cerca la Copa del Mundo tras su retiro.

Argentina goleó 3-0 a Croacia y se metió a la final del Mundial Qatar 2022. Todos los pupilos de Scanoli tuvieron una sobresaliente actuación, no obstante, Lionel Messi se llevó todos los halagos tras anotar y asistir. El exfutbolista peruano Jefferson Farfán se sumó a las palabras positivas hacia el capitán de los ‘gauchos’.

“Messi Messi siempre Messi”, escribió la ‘Foquita’ a través de su cuenta de Instagram junto a una publicación de la FIFA en la que sale el futbolista argentino junto a su compañero Leandro Paredes.

Es la primera vez que Farfán realiza un post sobre Messi durante la Copa del Mundo. Previamente había criticado a los argentinos por su falta de humildad en la derrota frente a Arabia Saudita en la primera jornada de la fase de grupos.

Foto: Instagram.

Te puede interesar: Jefferson Farfán y su mensaje de ‘humildad’ tras el segundo gol de Arabia Saudita a Argentina

El show de Messi

El ‘10′ que milita en el PSG marcó el primer gol de la escuadra sudamericana ante los croatas desde el punto de penal. Luego, ‘bailó’ al defensor Josko Gvardiol muy cerca del área y sacó un centro rasante para asistir al delantero Julián Álvarez. Por esto fue elegido una vez más el MVP del compromiso.

De esta forma, la ‘Pulga’ lideró a la selección de Argentina a su segunda final en los cinco mundiales más recientes. La última vez había sido en Brasil 2014 cuando perdieron por la mínima diferencia ante Alemania con gol de Mario Gotze en el alargue.

Hubo más de 80 mil argentinos en el estadio Lusail. (REUTERS)

Final de la Copa del Mundo

Messi y compañía deberán esperar a su rival, que saldrá de Francia vs Marruecos, partido que se realizará este miércoles 13 de diciembre a las 14:00 (hora peruana) en el estadio Al Bayt. Los europeos vienen de eliminar a Inglaterra, mientras que los africanos dejaron en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

La final del Mundial Qatar 2022 está programada para el domingo 18 de diciembre a las 10:00 (hora peruana) en el estadio Lusail y será transmitida por Latina TV para todas las millones de pantallas del Perú. Asimismo, DirecTV cubrirá las incidencias de dicho cotejo.

Te puede interesar: Jefferson Farfán y su sufrida reacción a la eliminación de Brasil del Mundial Qatar 2022

Jefferson Farfán se retiró

El ‘10 de la calle’ se encuentra muy atento a la Copa del Mundo, pues decidió colgar los botines. Esta noticia aún no ha sido confirmada por el propio futbolista, no obstante, múltiples medios informaron ello. Las lesiones y molestias en su rodilla no le permitieron continuar hacer lo que más le gusta, jugar al fútbol.

La decisión del delantero causó sorpresa en sus compañeros de Alianza Lima. “Me sorprende la noticia de su retiro, pero sí en caso es así como dicen, ojalá que por lo menos siga con nosotros acá. Todavía no he hablado con Jefferson Farfán, es más, pensé encontrarlo acá en Cieneguilla pero no lo he visto todavía”, señaló el defensor Yordi Vílchez cuando le consultaron sobre ‘Jeffry’.

Jefferson Farfán no tuvo un buen 2022 en lo personal, pues solo disputó tres partidos y no alcanzó a completar ni 90 minutos. No obstante, desde lo grupal, fue muy mayúsculo. Y es que consiguió conquistar un bicampeonato después de 18 años al vencer a Melgar en la final de la Liga 1.

SEGUIR LEYENDO