Diego Buonanotte dejaría Sporting Cristal y su futuro podría estar en Coritiba de Brasil

Sporting Cristal se ha movido de manera sorpresiva en el actual mercado de transferencias. Y es que dejó ir a referentes como Omar Merlo y Horacio Calcaterra, y contrató a jugadores nacionales con proyección, además del delantero brasileño Brenner Marlos. Sin embargo, no quedaría ahí, ya que sería cuestión de tiempo que rescindan el contrato de Diego Buonanotte. En ese sentido, el volante argentino podría hacer maletas rumbo al Coritiba, según trascendió en medios de ese país.

Esta noticia fue anunciada por Thread Coxa, que difunde toda la información relacionada al cuadro de ‘coxa-branca’, en el que recogió lo que indagaron dos medios sobre el interés de este equipo en el ‘Enano’. “Según Arquero Suplente Brasileño y Meu Coritiba, Coritiba está interesado en fichar al mediocampista ofensivo Diego Buonanotte, de 34 años”, se aprecia en las primeras líneas de la cuenta de Twitter.

De la misma manera, especifican que el jugador tiene contrato con los ‘celestes’ hasta finales del 2023, pero que no sería un impedimento para que salga. “El jugador pertenece al Sporting Cristal de Perú, donde tiene contrato hasta el 31/12/2023, pero permanecería ahí”, se añadió.

Todo surgió cuando Sporting Cristal inició su pretemporada el jueves 8 de noviembre en las instalaciones de La Florida. Se presentaron todos los jugadores para las respectivas evaluaciones médicas y físicas, las cuales eran conocidas a través de las fotos que el club publicaba en sus redes sociales. Sin embargo, entre los presentes no figuraba Diego Buonanotte, un hecho que prendió las alarmas en los hinchas, por si algo le había ocurrido.

A raíz de ello, los propios aficionados empezaron a indagar de varias maneras, hasta que le empezaron a escribir al propio futbolista en su cuenta de Instagram. Y para sorpresa, le respondió a uno y soltó lo que se había hecho eco momentos previos: su salida del club era real. “Muchos hinchas me escriben y no puedo responderles a todos, espero que entiendan que no es una situación linda para mí. Estoy con licencia hasta el 3 de enero. El club me comunicó que no estoy en los planes de la institución para el 2023″, contestó el jugador.

Esto causó la molestia de los fanáticos ‘rimenses’, que no podían creer cómo la dirigencia deja ir a un elemento que, a pesar de los pocos minutos que estuvo en el campo de juego, pudo colaborar con golazos y asistencias claves para los resultados favorables del equipo. Y es que en 19 partidos, inició como titular en seis y bordeó los 37 minutos por encuentro. Aun así, se las ingenió para sumar cinco tantos y dos asistencias. Además de que aportó con su cuota de jerarquía que era visible para el espectador, con ese toque de calidad con la pelota y creación de juego.

Posible motivo de la salida de Buonanotte

La razón por la que Diego Buonanotte no seguiría en Sporting Cristal estaría ligado al cupo de extranjero. Es conocido que la Liga 1 solo permite cinco extranjeros por equipo en campo. Y en la actualidad, los ‘cerveceros’ cuentan con Juan Sánchez y Washington Corozo (ambos ecuatorianos), Leandro Sosa (uruguayo), Brenner Marlos (brasileño) y el ‘Enano’ (argentino).

No obstante, desde la dirigencia tiene en mente contratar a un zaguero central del exterior que supla la partida de Omar Merlo, por lo que necesitaría dejar salir a alguno, siendo el exjugador de la Universidad Católica el que tiene más posibilidades. A ello se le suma el hecho de que los futbolistas mencionados se adaptarían mejor al estilo del técnico Tiago Nunes de un fútbol rápido, algo que no sucedería con el último.

Además del Coritiba de Brasil, Carlos A. Mannucci también sonó como posible destino de Diego Buonanotte, aunque por ahora no hay nada concreto. Todo se definirá en los próximos días.

