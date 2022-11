Jefferson Farfán y su mensaje de ‘humildad’ tras el segundo gol de Arabia Saudita a Argentina

La reacción de Farfán al segundo gol de Arabia Saudita fue una mezcla de asombro y provocación.

El Mundial Qatar 2022 tiene en vilo a todos y a pesar de que Perú no clasificó, los jugadores están pendientes a los partidos. Uno de ellos es Jefferson Farfán, quien subió varias historias de Instagram mirando el Argentina 1-2 Arabia Saudita. La ‘Foquita’ encendió la polémica tras el segundo tanto de los asiáticos, ya que primero subió un video diciendo: “¡Golazo! Un poco de humildad, no menosprecien a los demás equipos”, y al finalizar el partido, compartió la publicación de la página oficial FIFA World Cup, que anunciaba el triunfo árabe, y le añadió la frase “Esto se llama humildad”.

Recordemos que el delantero de Alianza Lima fue uno de los protagonistas del último partido en el que la Selección peruana enfrentó a la Selección argentina el 14 de octubre de 2021 en el Monumental de Buenos Aires por eliminatorias. En aquella ocasión, los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 1-0 con gol de Lautaro Martínez.

Aquel encuentro estuvo cargado de polémica, todo comenzó cuando el portero Emiliano Martínez derribó a Farfán en el área, cometiendo penal. No obstante, Yoshimar Yotún erró su disparo enviando el balón al travesaño, lo que generó las burlas de los zagueros rivales Cristian Romero y Nicolás Otamendi, quienes fueron a festejar en su cara.

La reacción del 'Cuti' Romero y Otamendi fue vista como falta de humildad por muchos peruanos.





Las disputas no terminaron ahí, ya que minutos después la ‘Foca’ y el ‘Cuti’ se enfrascaron en una tensa discusión tras luchar una pelota dividida. Todas estas acciones generaron que exista cierta tensión entre ambas selecciones. Pese a que ya pasó un año de estos hechos, Farfán no los habría olvidado, lo que explicaría su reacción a la derrota argentina.

Esta no es la primera vez que Farfán causa polémica mediante su cuenta de Instagram, recordemos que tras el título de Alianza Lima, comenzó a responder de forma irónica a hinchas de Universitario que lo criticaron por su poca participación en el campeonato, mofándose de los 10 años que llevan los cremas sin sumar estrellas:

“Mira para dejarles en claro y no se olviden, me fui 17 años a Europa y en 2 años he ganado los mismos títulos que ustedes en 20 años. Bájenle un cambio, no vale picarse”, le respondió a un usuario.

La autocrítica de Lionel Messi tras la derrota de Argentina

Con la derrota de Arabia Saudita, Argentina perdió un invicto de 36 partidos. Esto fue un golpe muy duro para el equipo de Lionel Scaloni que se había acostumbrado a cosechar solo éxitos. Por este motivo, su capitán Lionel Messi salió a dar la cara y hacer una autocrítica de la derrota:

“Hicimos el gol muy rápido, luego creamos muchas situaciones claras, pero en el segundo tiempo en 5 minutos, por errores nuestros, se pusieron en ventaja. Después se hizo todo cuesta arriba, no encontramos nuestro funcionamiento y comenzamos a buscar centros y empatar a la desesperada. Nosotros sabíamos que eran un equipo con buenos jugadores, con gente rápida y que defendía de esa manera. Estuvimos acelerados, nunca terminamos de sentirnos cómodos, sabíamos que ellos sabían hacer la línea de la trampa del off side”, declaró.

