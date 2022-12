Dina Boluarte se reunirá esta tarde con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en Palacio de Gobierno

Presidenta Dina Boluarte evaluará la ampliación del estado de emergencia a nivel nacional.

Las manifestaciones continúan escalando con el paso de las horas, así como el número de fallecidos. Ante esta situación, la presidenta Dina Boluarte ha anunciado la conformación de un gabinete de gestión de crisis donde también participan el premier, algunos de sus ministros y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estos últimos han sido convocados a Palacio de Gobierno para esta tarde.

“He acordado convocar hoy en la tarde al Comando Conjunto y al Estado Mayor a Palacio de Gobierno”, informó desde el Coen la presidenta. Asimismo, se evaluará ampliar el estado de emergencia a nivel nacional, aunque Boluarte ha señalado su deseo de que no se llegue a dicho extremo. Además, hizo un llamado a la Fiscalía para que pueda identificar a los azuzadores de las protestas y tomar acciones al respecto.

“A los hermanos que están en las calles, cuál es el petitorio de su reclamo. Si yo no sé qué están reclamando cómo vamos a entendernos”, dijo la presidenta a los manifestantes que durante los últimos días reclaman el cierre del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones y la instalación de una Asamblea Constituyente. Aun así, la jefa de Estado insiste en desconocer los reclamos difundidos.

El Ejecutivo ha enviado al ministro de Defensa a Arequipa donde se instalará una primera mesa de diálogo. Por su parte, Boluarte cuestionó las motivaciones llegando a señalar que se estaría cuestionando su presidencia por tratarse de una mujer. “Esta violencia y muerte no merece la sociedad peruana. Esta situación de caos no la merecemos. Estamos saliendo de esta pandemia y no nos merecemos esta crisis sin fundamento”, agregó desde el Coen.

Llamado a la reflexión

La presidenta ha recorrido diversos centros de salud para verificar el estado en el que se encuentran los ciudadanos heridos durante las protestas. Por su parte, hizo un llamado a los dirigentes de las marchas a llamar a la bases sociales a la calma y cuestionó por qué la respuesta tan dura y violenta a lo sucedido durante los últimos días. “Llamo a la reflexión a los hermanos y hermanas que están tomando estas medidas de fuerza”.

Cuestionó la toma de carreteras, aeropuertos, vehículos y el incendio de comisarías y sedes de la fiscalías. “¿A quién beneficia esta situación de crisis?”, cuestionó para anunciar que se ha confirmado que la fuente de agua potable para los ciudadanos norteños ha sido atacada. Se espera que miles de personas no cuentan con acceso al agua durante los próximos días. Ante ello anunció la posibilidad de extender el estado de emergencia a nivel nacional.

Pedro Castillo

En otro momento al ser consultada por la situación de Pedro Castillo, detenido desde el pasado miércoles por dar un autogolpe de Estado, mencionó que ella no está peleada con el exmandatario. “Nunca nos hemos peleado, yo lo he acompañado hasta donde pude para que no cometa errores, pero ya en el último tramo lo acorralaron entre 6 personas y ya no dejaron que la vicepresidenta se le acercara para seguir acompañando y aconsejando. Es en ese tiempo que él ha tomado esa decisión (autogolpe) que muchos no entendíamos, no sabíamos. Yo misma en ese momento que sale la noticia, el comunicado del golpe de Estado, salí casi corriendo de mi casa para poner a salvo mi vida”.

Recalcó que no es culpable de toda la crisis que está pasando en el Perú. “Yo no estoy cometiendo absolutamente nada, no estoy ni una semana de ser presidenta. No entiendo por qué se están levantando en contra de este gobierno. Me piden que cierre el Congreso, pero eso, legalmente, es una situación difícil.”

