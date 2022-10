Raysa Ortiz dedicó emotivo mensaje a Santiago Suárez ante triunfo contra Gabriela Herrera

Raysa Ortiz felicitó a su pareja por su performance en El Gran Show. IG/ GV Producciones.

Raysa Ortiz y Santiago Suárez son una de las parejas más solidas del momento. Mientras ella se encuentra en el extranjero realizando su carrera como actriz, el actor viene sorprendiendo en la pista de baile de ‘El Gran Show’. Este último sábado, 22 de octubre, el artista dejó boquiabierto al jurado en el versus que enfrentó con Gabriela Herrera.

Los concursantes tuvieron que batirse a duelo con pasos de tap, algo nuevo para ambos. Aunque los dos entregaron lo mejor de sí y dieron todo en la pista de baile, Santiago Suárez logró el respaldo del jurado. Tilsa Lozano, Michelle Alexander y Morella Petrozzi le dieron su voto al actor, mientras que Adolfo Aguilar apoyó a Gabriela Herrera.

Los rivales terminaron abrazándose y felicitándose mutuamente. Para este versus, todos los integrantes de ‘El Gran Show’ votaron por el actor, mientras que la joven tuvo el apoyo de Gisela Valcárcel y el productor Armando Tafur.

Santiago Suárez sorprendió con tap y bailó en taco en la última gala de El Gran Show. GV Producciones.

Tras culminar el enfrentamiento, las reacciones en redes no se hicieron esperar. Santiago Suárez no solo tuvo el halago de sus fans y amigos por su reciente performance, sino también de su pareja Raysa Ortiz, quien muy emocionada le dedicó un mensaje en su historia de Instagram.

“OMG Qué crack eres. Estoy muy orgullosa de ti. Eres el mejor. Te amo”, escribió la actriz de la recordada serie ‘De Vuelta al Barrio’. Este mensaje fue inmediatamente reposteado por Santiago, quien escribió: “Muchísimas gracias, amor. Te amo”.

Raysa Ortiz dedicó un emotivo mensaje a Santiago Suárez y él le respondió muy agradecido. Instagram.

Santiago Suárez logra los mejores pasos

En su última performance, el integrangte de ‘El Gran Show’ logró vencer a Gabriela Herrera en un versus de tap, además de obtener los mejores pasos de la noche, junto a Melissa Paredes. Ambos tuvieron 40 puntos de parte del jurado.

Como se recuerda, el enfrentamiento entre el actor y Gabriela era uno de los más esperados de la semana. Esto después que la pareja tuviera un fuerte intercambio de palabras en la penúltima edición del reality de Gisela Valcárcel.

Mientras la rubia decía que no era justo competir en un versus de tap porque la bailarina de Santiago Suárez era una experimentada profesora de este género, el actor señalaba que no estaba de acuerdo con ella, pues en todo caso, él tendría que decir que Gabriela es bailarina profesional y no era equitativo que él compita con ella.

“Cuando tengas tu programa, pones las reglas”, le dijo Santiago a Herrera, quien confesó que se sintió atacada por las palabras de su compañero. En la última edición, la pareja se mostró bastante tranquila, incluso se abrazó y felicitó mutuamente al culminar el duelo.

El versus de Santiago Suárez y Gabriela Herrera en El Gran Show | América TV

