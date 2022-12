Diego Buonanotte afirmó que no está en los planes de Sporting Cristal para el 2023

Diego Buonanotte se marcharía de Cristal, pese a tener contrato.

Sporting Cristal concretó el fichaje del brasileño Brenner Marlos y completó sus cinco cupos de extranjero. No obstante, Tiago Nunes y compañía quieren incorporar un central foráneo, para ello deberá dejar de lado a uno y el elegido es Diego Buonanotte. El argentino confirmó que no será tomado en cuenta por el club rímense.

Un fanático del conjunto ‘celeste’ le envió un mensaje al futbolista de 34 años mediante Instagram y este se tomó la molestia de responder, pese a estar de vacaciones en Argentina.

“Muchos hinchas me escriben y no puedo responderles a todos, espero que entiendan que no es una situación linda para mí. Estoy con licencia hasta el 3 de enero, el club me comunicó que no estoy en los planes de la institución para el 2023″, contestó el ‘gaucho’.

Con esta conversación se acabaron los rumores de su posible salida, el ‘Enano’ deberá desvincularse del conjunto ‘bajopontino’ o podría ser cedido a otro club, pues tiene contrato hasta finales del 2023.

Los números de Buonanotte en Cristal

El argentino arribó el Perú a mitad de temporada tras su larga estadía en Universidad Católica de Chile. Hizo su debut en la victoria 4-3 sobre Sport Huancayo por la jornada 1 del Torneo Clausura.

Su primer gol lo marcó un mes frente a Carlos Stein. A partir de ese momento, estuvo más fino de cara a portería y terminó el año, anotando cinco tantos y dando una asistencia. Todo esto en 19 partidos disputados.

Diego Buonanotte solo jugó cinco partidos como titular en este 2022.

Los extranjeros de Cristal

Juan Sánchez, el mediocampista ecuatoriano sería tomado en cuenta por Tiago Nunes. A pesar de solo haber disputado un partido en la Liga 1 2022, el técnico brasileño apostaría por el joven de 19 años, el cual es capitán en la selección sub-20 de su país.

Washington Corozo, compatriota de Sánchez, regresará a La Florida después de su paso por Austin FC de la Major League Soccer y Pumas de la Liga MX. ‘Manchita’ ya sabe lo que es ser campeón con los ‘celestes’, debido a que levantó la copa en 2020.

Leandro Sosa, el futbolista uruguayo fue uno de los extranjeros que más jugó en la temporada pasada. Completó 44 partidos, en los cuales anotó cinco goles y asistió en seis oportunidades. El exAyacucho FC se caracteriza por ser polifuncional, puede desempeñarse como volante interior o extremo.

Brenner Marlos fue el último fichaje confirmado por Cristal. El brasilero llegó procedente de Ituano de la segunda división de su país. En su trayectoria figuran clubes como Internacional de Porto Alegre, Botafogo y Goiás.

Contrataciones de Cristal

Los rímenses han sido uno de los clubes con menos incorporaciones de cara a la próxima temporada. El primero en ser presentado fue Adrián Ascues, quien llegó proveniente de Deportivo Municipal. Su amigo Jostin Alarcón le siguió los pasos después de despedirse de Sport Boys.

El último refuerzo nacional presentado por los ‘cerveceros’ fue Adrián Ugarriza. El delantero se desvinculó de Cienciano y cerró su traspaso a Cristal, de esta forma se convirtió en uno de los futbolistas que pasaron por los tres clubes más grandes del Perú.

