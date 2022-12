Raúl Ruidíaz cantó tema de Universitario y dejó un retador mensaje: “Quiero verte otra vez campeón”

Raúl Ruidíaz cantó una canción de Universitario y dejó un retador mensaje.

Universitario de Deportes es uno de los clubes más grandes del Perú. Su importancia traspasa las fronteras y llega a todas partes del mundo, inclusive a los jugadores que alguna vez pertenecieron a sus filas. Uno de ellos es Raúl Ruidíaz, quien dejó huella en el cuadro ‘crema’ y ahora milita en el Seattle Sounders de la MLS. Sin embargo, el atacante nacional no olvida sus inicios en dicho equipo y ahora se le vio cantando un tema típico del club de Ate.

Esto se pudo conocer a través de la cuenta de Instagram del futbolista, en donde subió una historia en la que se aprecia entonando las letras de la canción “Todas las campañas que viví” de la Trinchera Norte. “Pongan hue… merengues, quiero verte otra vez campeón”, se escucha al inicio del video.

En eso y en un tono más despacio, se escucha la apasionada lírica de la ‘U’ con un retador mensaje. “Yo daría mi vida por esta pasión, pongan hue… merengues, quiero verte otra vez campeón”, se escucha.

De la misma manera, el delantero continuó entonando con mucha alegría. “Todas las campañas que viví, todas las canchas donde te seguí. Largos campeonatos que ganamos, tantas copas levantamos desde que te conocí”, agregó.

Para concluir, la canción cerró de la siguiente manera: “Siempre te vengo a alentar, voy a seguirte donde tú estás. Vamos cremas vamos que ganamos este año no paramos hasta verte campeonar”.

El delantero peruano recordó al cuadro 'crema' y entonó las letras de una típica canción. (Video: Instagram Raúl Ruidíaz)

Y es que en medio de sus vacaciones por la finalización de la MLS 2022 en Estados Unidos debido a la disputa del Mundial de Qatar 2022, el futbolista nacional aprovecha su tiempo en descansar y, en esta ocasión, de recordar al equipo que lo formó en sus divisiones menores.

Raúl Ruidíaz y un posible regreso a Universitario el 2024

Desde hace un par de años se ha venido especulando con la posibilidad de que Raúl Ruidíaz retorne a Universitario el 2024. ¿Por qué ese año? Por los 100 años que cumple el club (concretamente el 7 de agosto dada su fundación en 1924). De ahí que haya sonado varios nombres para que los ‘cremas’ tengan un plantel con jugadores que salieron previamente campeones y que se identificaron con el club. Todo con la finalidad de sacarlo campeón nacional en este año especial.

La ‘Pulga’ es uno de los que nunca ha ocultado su deseo de volver a la entidad de Ate, aunque por ahora no se ha concretado. De igual forma con Edison Flores (actualmente en Atlas de México), caso diferente al de Christofer Gonzales. “La verdad no lo he comentado con él (Edison). Sé que el centenario es en pocos años. Me gustaría volver, pero no sé si en ese momento. Yo quiero regresar a retirarme pero aún aprovecho al máximo el tiempo en el extranjero. Es un sueño volver”, expresó en una entrevista para ESPN en junio del 2020.

Edison Flores y Raúl Ruidíaz podrían reencontrarse en Universitario el 2024. (Prensa Universitario)

Asimismo, en aquella ocasión reveló sus aspiraciones como futbolista. “Mi sueño futbolísticamente siempre es ser campeón del mundo, ese es el tope. Voy bajando, ser campeón de Libertadores… Ojo, con Universitario”, dijo, dando a entender que con la ‘U’ tendría en mente buscar, no solo coronarse en el plano local, sino que dar el batacazo a nivel internacional.

Etapas de Raúl Ruidíaz en Universitario

El menudo artillero se formó en el conjunto ‘merengue’ y debutó en Primera División el 2009 bajo el mando de Juan Reynoso. Estuvo en el cuadro nacional hasta el 2011, cuando partió a la Universidad de Chile y luego al Coritiba de Brasil. Regresó el 2013 hasta el 2014 y se fue a Melgar de Arequipa el 2015. Esa misma temporada retornó a Universitario y se mantuvo hasta el 2016. En total, convirtió 78 goles en 174 partidos.

Raúl Ruidíaz fue uno de los grandes jugadores peruanos que pasó por Universitario. (GEC)

