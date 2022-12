Omar Merlo, exjugador de Sporting Cristal, está en la mira de la Universidad de Chile

Omar Merlo podría firmar libre por la Universidad de Chile tras su paso por Sporting Cristal.

Sporting Cristal es uno de los equipos de la Liga 1 que más ha cambiado su plantel en las últimas semanas. Y es que dejó ir a dos referentes como Horacio Calcaterra y Omar Merlo en medidas sorpresivas dada la importancia que tenían en el equipo. Con el primero no hubo acuerdo para extender el vínculo, mientras que al segundo no le renovaron el contrato. Ahora, ‘Calca’ firmó por Universitario, aunque no pasa lo mismo con el zaguero, cuyo futuro sigue en el aire. Sin embargo, en los últimos días se conoció que la Universidad de Chile lo tendría en sus planes para el 2023.

Esta información fue difundida por dos medios chilenos, RedGol y Bolavip, que mediante sus portales web coincidían en que el conjunto ‘sureño’ tiene como prioridad fichar a Matías Zaldivia, defensa de Colo Colo, aunque en el caso de que esta opción no prospere, se lanzarían por el exfutbolista ‘celeste’.

“Universidad de Chile se guarda una carta para reforzar su defensa”, tituló el primer medio. En tanto, en la bajada continuó con la identidad de este jugador. “Si bien la prioridad, hasta ahora, es Matías Zaldivia, en Universidad de Chile comienzan a tantear a otro jugador para la última línea de su equipo: Omar Merlo”, se lee en la nota.

En tanto, en el segundo sitio, el titular es el siguiente: “Universidad de Chile tiene un plan B si no llega Matías Zaldivia a reforzar la zaga azul”. Mientras que en la bajada se añadió que “Los azules pusieron sus ojos en Perú donde hay un defensa que no ocupa plaza de extranjero y podría reforzar a los universitarios si no cierran con el ex Colo Colo”.

Siguiendo con esta información, parecería poco viable que Matías Zaldivia pase de Colo Colo a la Universidad de Chile. El motivo no sería otro que la fuerte rivalidad que existe entre ambos clubes. Y ahí es donde ingresa el nombre de Omar Merlo, quien hasta esa temporada defendió los colores de Sporting Cristal y que ha sonado para ir a Cienciano, aunque no se ha concretado esta opción. Asimismo, tal y como especificó Bolavip, no ocuparía plaza de extranjero, ya que cuando militaba en Huachipato (2017) obtuvo la nacionalidad chilena.

Omar Merlo fue uno de los referentes de Huachipato de Chile entre 2012 y 2017. (RedGol)

Etapa de Omar Merlo en Sporting Cristal

Omar Merlo jugó en Sporting Cristal hasta este 2022. Llegó al club ‘rimense’ a inicios del 2018 por petición expresa del técnico Mario Salas. Y en su primer año logró proclamarse campeón nacional en un equipo arrollador, en gran parte, por los 40 goles que Emanuel Herrera anotó y que sirvieron para este éxito.

El 2020 repitió la hazaña con los ‘bajopontinos’, siendo clave en la zaga central. Además, desde el 2021 se convirtió en capitán, aunque en situaciones en que Horacio Calcaterra, principal opción, no estaba en el campo. En total, ‘Omi’ disputó 2016 compromisos, en los que pudo marcar 14 goles y brindar seis asistencias.

Omar Merlo en un partido con Sporting Cristal ante Racing Club por Copa Libertadores. (AFP)

Mensaje de despedida de Sporting Cristal

Cuando se cerró su salida del club ‘cervecero’, Omar Merlo escribió un sentido mensaje mediante su cuenta de Instagram. “Hoy me toca despedirme y no sé cómo agradecer a tantas personas, cinco años hermosos, ¡5 años inolvidables! Me llevo momentos que estarán en mi memoria toda la vida, me llevo a la peruanita más linda (mi hija) y me llevo infinitos de mensajes de cariño y la amistad de mucha gente que nos ha ayudado y nos han hecho sentir en casa, así como nos pasó cuando estuvimos en Chile”, escribió.

“Mi familia y yo nos vamos felices y eternamente agradecidos… A mis compañeros y a toda esta familia que compone Cristal les deseo el mayor de los éxitos y siempre voy a estar haciendo fuerzas por ustedes como un hincha más. Y por último a esta hinchada, increíble haber recibido tanto amor por parte de ustedes. ¡Fuerza Cristal!”, agregó.

Omar Merlo y su mensaje de despedida de Sporting Cristal.

SEGUIR LEYENDO