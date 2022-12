Julio Demartini Montes jura como titular del Midis: conoce su hoja de vida

Julio Demartini Montes es el nuevo ministerio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Julio Demartini Montes es el nuevo ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Demartini anteriormente se ha desempeñado como viceministro de Prestaciones Sociales en la misma cartera. El experto formará parte del primer gabinete ministerial del gobierno de Dina Boluarte.

Demartini fue director general de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales del Midis. Él es abogado y cuenta con una maestría en Gobierno y Gestión Públican por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres. También tiene una especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política en The George Washington University.

El letrado cuenta con aproximadamente 25 años de experiencia como líder de organizaciones a nivel nacional. De acuerdo a su hoja de vida, tiene una especialización en gestión y diseño de políticas y programas sociales. A su cargo tiene directivos y gerencias en el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en el Minagri. También en el Instituto Peruano del Deporte y otros gobiernos locales.

Primer ministro cuestionado

La presidenta de la República, Dina Boluarte, nombró como primer ministro a Pedro Miguel Angulo Arana, abogado que cuenta con aproximadamente 13 investigaciones fiscales, denuncias por acoso y hasta vínculos con César Hinostroza, quien está actualmente prófugo por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

Hinostroza pertenecía a una red de favores que involucraba a políticos y empresarios que favorecían la designación de jueces y trabajadores de la justicia. Uno de ellos es el actual presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, el actual titular de la PCM negó estos vínculos en el año 2018.

“Yo no he tenido, ni tengo comunicación con el señor César Hinostroza y exconsejeros (…). No considero que tenga ninguna mella, no debo agachar la cabeza porque no he cometido ilícito alguno”, declaró a TVPerú.

Primer mensaje a la Nación

Tras juramentar a su primer gabinete ministerial, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció su primer mensaje a la Nación. “He asumido el mando de la Nación como primera presidenta del Perú en 201 años de vida republicana. No es un cheque en blanco, sino un compromiso con cada uno de ustedes”, dijo.

“Estoy atenta a las preocupaciones y demandas sociales, y ofrezco mi mano abierta para atender justos reclamos. Entendemos el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a la movilización, la misma que es aceptada en la Constitución, respetando los derechos humanos y la integridad de las personas. La PNP tiene claras estas órdenes”, agregó.

Además, afirmó que ha “trabajado arduamente” para conformar un equipo de ministros democrático que esté “a la altura” de las demandas del país. No obstante, su gabinete ministerial no está completo. Boluarte no ha nombrado un ministro de Transporte ni Trabajo y Promoción del Empleo.

