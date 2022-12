Dina Boluarte juramenta hoy nuevo Gabinete Ministerial en medio de protestas por adelanto de elecciones

La jefa de Estado manifestó que se encuentran en el proceso de conformación del nuevo Gabinete Ministerial. (Andina)

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que este sábado 10 de diciembre juramentará el nuevo Gabinete Ministerial, del gobierno que asumió luego que el Congreso vacara al exmandatario Pedro Castillo por anunciar un autogolpe de Estado.

“Le agradeceré a las hermanas y hermanos del Perú que con calma esperemos, creo que en el transcurso del día y mañana (sábado) antes del mediodía a más tardar estará juramentando”, manifestó Boluarte en declaraciones a los medios de comunicación en las afueras de su vivienda.

La jefa de Estado manifestó que se encuentran en el proceso de conformación del nuevo Gabinete Ministerial, el mismo que, según estimó, debía estar confirmado el viernes por la noche.

Dina Boluarte se reunió con diversas bancadas del Congreso para llegar a concesos para la gobernabilidad. (Andina)

Posible premier

En conversación con Exitosa Noticias, Daniel Abugattás, expresidente del Congreso, reveló que el nuevo presidente del Consejo de Ministros sería Jorge Nieto, aunque después aseguró que esta información no le consta.

El exministro de Defensa, Jorge Nieto, no descartó encabezar un futuro Gabinete Ministerial de la presidenta Dina Boluarte.

“No, no he conversado con ella nunca. No solamente en las últimas horas. Nunca. Todo lo que hay son rumores o especulaciones “, dijo en Exitosa Noticias. Además, destacó el pedido de Boluarte a “un gobierno de unidad nacional, donde se excluya a la corrupción y se ponga a las personas más calificadas”.

“No me cierro a esa posibilidad. Mi talante, mi tenor en la política peruana es de dialogar, de establecer conexiones con actores muy disímiles. Yo tengo contactos en la ultraderecha y la ultraizquierda, además del centro y sus variantes”, agregó.

Otras de las cartas de la presidenta Dina Boluarte para asumir la conducción de su Gabinete Ministerial sería el embajador ante las Naciones Unidas, Luis Chuquihuara. El diplomático se encuentra rumbo a nuestro país, procedente de Bélgica, según señalan fuentes citadas por el diario La República.

Luis Chuquihuara fue secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Ollanta Humala. Además, fue embajador en Bélgica, Luxemburgo, El Salvador, Belice, Suiza y Liechtenstein. También fue jefe del gabinete de asesores de la presidencia del Poder Judicial. Es diplomático de carrera.

Otro personaje voceado para asumir ese cargo es el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Boluarte visitará a Pedro Castillo

Boluarte señaló que una vez haya juramentado el Consejo de Ministros, y cada titular del sector se encargue de su respectivo portafolio, se dará un tiempo para ir a visitar al expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido preliminarmente por siete días en la Dinoes.

Lamentó que haya ocurrido “esta situación inesperada” donde se anunciaba el cierre temporal del Congreso y establecimiento de un gobierno de excepción, ya que dijo estar a favor del ciudadano y que no se quiebre el derecho constitucional y el equilibrio de poderes.

“Nadie lo esperaba, hasta la semana pasada en Consejo de Ministros, cuando aún era ministra hemos acompañado y recomendado al expresidente que no siguiéramos confrontando con el Congreso, pero la (presentación de la) cuestión de confianza ha sido el punto de quiebre para estar en esta situación”, manifestó.

Además, calificó que lo realizado por el expresidente Castillo fue un golpe de Estado, que sorprendió no solo a todo el Perú y a sus propios ministros.

