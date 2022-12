Mamá de Paolo Guerrero reveló la reacción de su hijo al quedar fuera del repechaje al Mundial Qatar 2022

El último partido de Paolo Guerrero en la selección peruana fue en octubre del 2012, en el Perú vs Chile por la Eliminatorias.

Ricardo Gareca hizo su última convocatoria para el repechaje para el Mundial Qatar 2022 ante Australia y el delantero Paolo Guerrero no fue considerado. Petronila Gonzales, madre del atacante peruano, dio a conocer la reacción de su hijo y aseguró que en ese momento había superado su lesión a la rodilla derecha luego de de siete meses fueras de las canchas.

Paolo Guerrero estuvo ausente en la convocatoria de mayo previo a la repesca mundialista. Después de siete meses, doña ‘Peta’ confesó que su hijo la pasó mal al no ser considerado en la lista del ‘Tigre’ en la última fase de las Eliminatorias. Además, la mamá del delantero aseguró que sufrió mucho por la eliminación de Perú en la clasificación de la Copa del Mundo. Y calificó de injusticia lo ocurrido con el exjugador del Avaí.

“Cómo no voy a sufrir (eliminación de Perú). No se puede quemar el pan en la puerta del horno, en la vida, no se puede. Ya estábamos, ya lo teníamos. Paolo tuvo impotencia en el momento que no lo llamaron. Hubo injusticia con él. No quiero decir de parte de quién, pero si hubo injusticia. Fue un chico que se sacó la mugre para volver”, declaró Doña ‘Peta’ en una entrevista con TV Perú.

Te puede interesar: Fichajes de la Liga 1: Cusco FC se reforzó con Federico Alonso y Gerson Barreto para el 2023

El futuro de Guerrero es incierto porque su contrato con el club brasileño terminó, está libre y aunque muchos piensan que sigue arrastrando su lesión a la rodilla, su madre aseguró que no es así. “Él quiere seguir jugando, se siente intacto, sigue entrenando igual. Paolo es fútbol y fútbol, come fútbol, duerme fútbol, es puro fútbol. La lesión ya fue, está quedando atrás”, añadió.

Petronila Gonzáles: "Paolo Guerrero tuvo impotencia cuando no lo llamaron a la selección peruana" | TV Perú

¿Llegará a Alianza Lima?

Se especuló mucho sobre el posible regreso de Paolo Guerrero al equipo ‘blanquiazul’ durante este año y sigue siendo una posibilidad para la próxima temporada, pero Doña ‘Peta’ dejó claro que su llegada a Matute no depende de su hijo sino de la dirigencia ‘íntima’.

“Eso depende de los directivos (sobre su regreso de Guerrero a Alianza). Los hinchas quieren que vuelva. Me encuentro con muchos que me piden eso, pero como yo les digo que no depende de él, solo de la directiva de Alianza”, dijo la señora Gonzáles.

Además, la mamá del ‘Depredador’ se animó a dar su análisis sobre el bicampeonato del equipo de Guillermo Salas.

“Me pareció regular la campaña de Alianza, no te voy a decir buena. Dios los ha bendecido porque han campeonado. Hay que buscar liderazgo, cuando no hay liderazgo en un equipo, no hay nada. Y ya lo han visto con la selección” finalizó.

Te puede interesar: Alianza Lima empezó pretemporada pensando en el tricampeonato y la Copa Libertadores

Futuro incierto

El ‘Depredador’ se encuentra sin equipo luego de que el Avaí FC decidió no renovarle por la poca continuidad que tuvo en la temporada: solo jugó 10 partidos, dentro de los cuales solo en 4 fue titular y no pudo anotar ningún gol. El delantero sigue en Brasil y no se sabe nada en qué equipo jugará el 2023.

“Está muy bien en Brasil, está viniendo a Lima en diciembre para pasar fiestas con la familia. De repente ahí conversaremos que es lo que le puede deparar para el 2023″, respondió el ‘Coyote’ Rivera, su hermano de Guerrero, en entrevista para Gol Perú.

SEGUIR LEYENDO