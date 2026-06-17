Fuerza Aérea suma tanque aéreo de 11.000 litros para reforzar respuesta ante incendios forestales en zonas de difícil acceso

La Fuerza Aérea del Perú incorporó un tanque aéreo de 11.000 litros para reforzar su capacidad de respuesta ante incendios forestales en distintas regiones del país. El sistema, montado en un helicóptero Mi-17, permite realizar descargas masivas de agua en zonas de difícil acceso, reduciendo los tiempos de intervención y la exposición del personal en tierra. Fuente: TV Perú Noticias

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) incorporó un tanque aéreo para reforzar la respuesta frente a incendios forestales, con una capacidad de carga de 11.000 litros de agua. El equipo fue presentado junto con un helicóptero Mi-17 y quedó destinado a la atención de emergencias en distintas regiones del país.

Según informó TV Perú Noticias, la adquisición se concretó mediante un convenio con apoyo del sector privado. En el acto se detalló que los implementos se suman a capacidades ya operativas y apuntan a elevar la autonomía de las aeronaves durante tareas de extinción.

El nuevo tanque permite realizar descargas masivas de agua sobre zonas de difícil acceso, lo que acorta tiempos de respuesta y reduce la exposición de brigadistas en tierra. El mayor FAP Luis Zuñiga, piloto de helicópteros, señaló que el equipo podrá utilizarse en el territorio peruano y también en apoyo a otros países cuando lo soliciten.

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La Fuerza Aérea del Perú presentó un nuevo tanque aéreo con capacidad para más de 11 000 litros, instalado en un helicóptero MI-17, para combatir incendios forestales. (Captura: TV Perú Noticias)

Equipos aéreos optimizan el combate de incendios forestales en zonas de difícil acceso

El sistema presentado opera montado en un helicóptero Mi-17 de fabricación rusa, una plataforma utilizada para misiones de transporte y emergencia. La aeronave puede portar un helibalde, diseñado para cargar y descargar agua en operaciones aéreas contra incendios, con maniobras de aproximación a fuentes de abastecimiento y posterior lanzamiento sobre el foco.

Durante la presentación se mencionaron capacidades distintas en los equipos disponibles. En el reporte se indicó un tanque con capacidad de 11.000 litros, mientras que Fernando Yepez, presidente de Canflex USA, describió un tanque de 3.200 litros elaborado con material flexible: una base textil de poliéster mezclada con nailon y una capa externa de uretano.

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El mismo despacho televisivo precisó que ya se encontraban operativos “un tanque para 11.200 litros y un balde aéreo de 3.400 litros”, a disposición de especialistas. En términos operativos, estos sistemas permiten modular la estrategia: descargas más voluminosas para frentes extensos o recargas más rápidas y repetitivas para contener puntos críticos, según el terreno y el comportamiento del fuego.

La Fuerza Aérea del Perú implementa un nuevo tanque aéreo de 11,000 litros en un helicóptero MI-17 para fortalecer la respuesta a incendios forestales y otras emergencias, gracias a donaciones privadas. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Cinco integrantes operarán helicóptero en misiones contra incendios forestales

La FAP detalló que las misiones se ejecutan con una tripulación de cinco integrantes. Zuñiga explicó que participan el piloto o copiloto, un ingeniero de vuelo y un personal armero, responsable del soltamiento del agua, además del resto del personal asignado a la operación aérea.

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El componente privado tuvo un rol central en la entrega del equipo. El programa de noticias reportó que el nuevo implemento llegó gracias a donaciones de apoyo de empresas privadas, canalizadas mediante un convenio con la FAP, y se presentaron testimonios de quienes impulsaron el aporte.

Juan Alberto Paredes, dueño de HUK, vinculó su respaldo a una relación familiar e histórica con la aviación y mencionó que la iniciativa respondió a necesidades recurrentes ante “incendios” y “desastres naturales”. En la misma línea, Yepez aportó detalles del material del tanque y su construcción, como parte de la explicación técnica del equipamiento entregado.

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ENFEN sostiene alerta por fenómeno El Niño costero y monitorea su evolución

La presentación del tanque aéreo se dio en un escenario de mayor atención por el Niño costero y el incremento de temperaturas en varias regiones, un contexto que vuelve más exigente la preparación ante emergencias. En el reporte televisivo se subrayó que la capacidad aérea adquiere valor por su alcance y rapidez en zonas donde el acceso terrestre es limitado.

Mapa satelital, sacado del portal oficial del Senamhi, que grafica cómo va la temperatura superficial del mar (TSM). (Crédito: Senamhi)

Un comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) indicó que el Niño Costero en Perú se mantendría con una magnitud “mayormente fuerte” hasta el verano de 2027, y sostuvo la “Alerta de El Niño Costero” para la región Niño 1+2. El informe situó el mayor riesgo entre junio y septiembre, con un descenso posterior.

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El documento oficial también incluyó proyecciones para 2026-2027, con probabilidades estimadas entre fuerte (48 %) y moderada (46 %) para el verano 2026-2027, y anticipó actualizaciones periódicas, con una próxima fecha de reporte programada para el 26 de junio de 2026.

El antecedente inmediato que refuerza la alerta pública es el Niño Costero de 2017, un evento extremo que afectó gravemente a Perú y Ecuador entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, con calentamiento anómalo del mar, lluvias intensas, desbordes e inundaciones. En ese marco, la disponibilidad de equipos aéreos con alta capacidad de carga se perfila como un recurso operativo para responder con mayor rapidez cuando se activen emergencias asociadas al clima.

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