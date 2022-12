Selección peruana Sub 20 empató 2-2 con Uruguay en amistoso con miras al Sudamericano 2023 de Colombia

La selección peruana Sub 20 se prepara para el Sudamericano de Colombia (FPF).

La selección peruana Sub 20 igualó 2-2 con su similar de Uruguay este sábado 10 de diciembre en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) en partido amistoso internacional de preparación de cara al Sudamericano de la categoría que se llevará a cabo en Colombia el 2023.

El estratega Jaime Serra comandó al plantel Su 20 de Perú por segunda vez. El primer partido fue el pasado jueves 8 de diciembre ante el mismo rival y culminó con derrota 1-0.

Este amistoso sirvió como preparación para el Sudamericano Sub 20 de Colombia que iniciará el 19 de enero de 2023 y otorga 4 plazas para el Mundial de la categoría que se disputará en Indonesia entre mayo y junio. También otorga 3 cupos a los Juegos Panamericanos Chile 2023, los cuales se llevarán a cabo entre octubre y noviembre.

Perú arrancó con Denzel Caña en portería, Ghilmar Paredes como lateral derecho, Matías Lazo y Leonardo Díaz como centrales y Sebastián Aranda por banda izquierda. Al medio formaron Jack Carhuallanqui, Álvaro Rojas y Valentino Sandoval, dejando en ataque a Kenji Cabrera, Diether Vásquez y Juan Pablo Goicochea como nueve. Esto significa 6 cambios respecto a la alineación que perdió ante la ‘Celeste’ en el primer encuentro.

Matías Lazo, capitán de la selección peruana Sub 20, marcó el segundo tanto (FPF).

Cabe señalar que Sebastián Pineau, quien finalmente decidió representar al Perú y no a Chile, no pudo jugar debido a molestias físicas, pero de no ocurrir nada extraño, su participación en el Sudamericano está asegurada.

El entrenador uruguayo Marcelo Brolli mandó al campo a José Arbio, Rodrigo Cabrera, Ignacio Sosa, Facundo Gonzáles, Mateo Antoni, Juan Cruz de los Santos, Santiago Silva, Joaquín Ferreyra, Joaquín La Vega, Andrés Ferrari y Matías Abaldo.

El partido

La ‘bicolor’ arrancó ganando con tanto de Paredes a los 14 minutos tras armar un contragolpe con Vásquez. La ‘celeste’ lo igualó a los 37′ con un golazo de chalaca de Ferrari, pero Perú se volvería a poner en ventaja a los 60′ con un potente cabezazo del capitán Matías Lazo tras un tiro libre. Finalmente la visita puso el empate definitivo a los 85′ con un golazo del ingresado Renzo Sánchez, quien enganchó al borde del área y sacó un remate rasante que venció a Caña.

Ghilmar Paredes y Matías Lazo anotaron los goles de la 'Bicolor'

En los últimos minutos el partido se calentó y fueron expulsados el técnico Jaime Serra y su utilero por reclamar, así como el autor del primer tanto uruguayo Andrés Ferrari por doble amarilla.

La selección peruana Sub 20 continuará jugando amistosos con miras al Sudamericano y tiene pactados dos partidos más contra, esta vez contra Colombia. Ambos se disputarán la próxima semana, el martes 13 y jueves 15 de diciembre.

Con la presencia de Juan Reynoso

Este partido entre las Sub 20 de Perú y Uruguay contó con la presencia de Juan Máximo Reynoso, entrenador de la selección peruana de mayores, quien observó atento a los nuevos valores del fútbol nacional. Junto al ‘Cabezón’ estuvo Alexander Callens, central titular de la ‘bicolor’, quien se encuentra en Lima aprovechando la para de la MLS.

Juan Reynoso estuvo atento al partido de la Sub 20. (FPF)

La aparición de Reynoso fue una motivación extra para los jugadores peruanos, quienes sueñan tener una oportunidad en el equipo principal. Así lo reveló Ghilmar Paredes, autor del primer tanto nacional:

“Estoy muy feliz por como está jugando el equipo y lo que hemos mejorado, pero enojado por el resultado. Es una motivación que Alexander Callens y el profesor Reynoso hayan venido a vernos. Esto nos sirve para el Sudamericano y prepáranos contra Colombia que también es un gran equipo”, declaró a Nativa TV.

