Sport Boys continúa pretemporada mientras resuelve su permanencia en la Liga 1 2023

Sport Boys vive días de incertidumbre pues aún no se resuelve las observaciones de la Comisión de Licencias de la de la Federación Peruana de Fútbol para obtener la Licencia A que permitirá participar del próximo torneo de la Liga 1 2023. El club ‘rosado’ incumplió con presentar el fideicomiso en el proceso de licenciamiento. La medida se encuentra en periodo de apelación mientras el plantel profesional continúa con la pretemporada.

El equipo de Guillermo Sanguinetti sigue con los trabajos de preparación con miras a los objetivos del 2023. Los entrenamientos empezaron el pasado martes 6 de diciembre, pese a no tener claro si jugará la Liga 1. Los futbolistas presentes en los entrenamientos fueron Alexi Gómez, Jesús Chávez, Christian Ramos, Juan Diego Lojas, Jorge Bazán, Jesús Barcos y Diego Penny. El club publicó imágenes en las que realizan trabajos físicos, con balón y partidos de práctica entre sus integrantes.

“Preparándonos para los desafíos de esta temporada” #VamosBoys #pretemporada”, publicó Sport Boys acompañándola con fotos de entrenamiento en sus redes sociales.

Resolución de la FPF

El pasado miércoles 07 de diciembre Sport Boys fue notificado por la Comisión de Licencias de la FPF que no recibió la Licencia A que requiere para participar de la Liga 1 2023. Los dirigentes deberán de presentar su descargo el próximo lunes 12 de diciembre.

“1. Determinar que el club Sport Boys Association ha incumplido con la obligación establecida en el numeral 90.3 del artículo 90 del Reglamento de Licencias al no haber constituido el fideicomiso de garantía al que se refiere el literal c) de dicho numeral y que por lo tanto corresponde imponer la sanción a la que se refiere el numeral ix) de la letra a) del acápite del artículo 88 del Reglamento”.

“2. Teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 1 Aplicar la sanción de denegatoria de la Licencia ‘A’ al club Sport Boys Association para su participación en el Campeonato 2023 organizado por la Federación Peruana de Fútbol, y competiciones organizadas por Conmebol, por infracción al acápite 3 del artículo 90 del Reglamento de Licencias conforme los considerandos de la presente”.

“3. Ordenar que al la presente resolución, que podrá ser impugnada mediante recurso de apelación dentro del plazo reglamentariamente establecido, sea notificada al club y a la Gerencia de Licencias de la FPF, y publicada”, cita parte de la resolución de la Federación Peruana de Fútbol.

La Federación Peruana de Fútbol le negó la licencia en primera instancia a Sport Boys por no cumplir con el fideicomiso.

Posición ‘rosada’

Luego de conocerse que Sport Boys fue descendido a la Liga 2; Alfredo Matayoshi, el administrador, salió a defender los intereses del club. Aseguró que todo esto es parte de un error por parte de la Federación Peruana de Fútbol y que es reiterativo las equivocaciones del ente deportivo con el equipo. Además, prometió a los seguidores que la ‘misilera’ seguirá en Primera División.

“La ventana para tramitar la licencia todavía no ha terminado, por lo tanto, es inaudito que se saque una resolución. Si se analiza esta, mezcla temas que no tienen que ver uno con el otro, se mezcla el Régimen Deportivo Excepcional con la obtención de la licencia. No es la primera vez que se equivocan de una manera tan fragante y tan gruesa. No solo mezclan temas, sino aplican sanciones que no existen. Esto ya es un atento contra nuestros derechos”, explicó el abogado de los ‘chalacos’, Jaime Talledo, en una entrevista a Gol Perú.

Asesor Legal de Sport Boys sostuvo que la FPF cometió varios errores.

