Jostin Alarcón está “un poco nervioso” por llegar a “una institución tan grande como Sporting Cristal”

El delantero nacional dejó el Callao para mudarse al Rímac y jugar por el conjunto ‘rimense’ hasta la temporada 2025.

Sporting Cristal hizo oficial la llegada de Jostin Alarcón como nuevo refuerzo para lo que será la Liga 1 2023 y la fase previa de la Copa Libertadores. Hace unos días, el joven atacante fue presentado junto a Adrián Ascues en una conferencia de prensa organizada por la institución ‘celeste’.

El futbolista de 20 años llega procedente de Sport Boys, club donde realizó divisiones menores y también debutó profesionalmente. Durante la temporada 2022, Alarcón disputó 33 partidos, anotó cinco goles y dio seis asistencias con la camiseta ‘rosada’.

Tras consolidarse y ser parte del esquema titular del cuadro dirigido por Juan Alayo de manera habitual, varios equipos comenzaron a mostrar su interés por contar con él y uno de ellos fue Sporting Cristal, institución que finalmente pudo llegar a concretar su llegada a La Florida.

Jostin Alarcón en un partido con Sport Boys ante Alianza Atlético por Liga 1. (Liga 1)

Finalizada su presentación, GOLPERU decidió ir en busca del delantero para conocer cuáles son sus planes y objetivos con Sporting Cristal, equipo al que llega como jugador libre luego de haber finalizado contrato con ‘La Misilera’.

“Me siento muy bien, estoy muy feliz pero también algo nervioso por llegar a una institución tan grande, pero estoy seguro que puedo dar lo mejor. Todos me han recibido de la mejor manera”, manifestó en un inicio Jostin.

Asimismo, reveló quiénes fueron los que se acercaron personalmente a darle la bienvenida. “Los que se me acercaron fueron Duarte y Nilson (Loyola), conversamos un poco y me dijeron que esté tranquilo, que esta será como mi casa y entrene muy bien”.

No obstante, dio a conocer que su principal objetivo hoy en día es poder irse a jugar afuera. “Ahora que viene la Copa Libertadores será un plus para poder mostrarme y también para poder cumplir mis objetivos, como lo es salir al exterior”.

Sobre la relación con Adrián Ascues, Alarcón dijo lo siguiente: “En 2019 estuvimos juntos en ‘Muni’. Jugamos en la categoría 2002 y en el Torneo de Reservas, ahí pudimos formar una linda amistad y ahora como pueden ver siempre es un muy buen compañero dentro y fuera del campo”.

Además, señaló cómo fue que empezó su carrera deportiva. “Yo inicie en el Club Esther Grande de Bentín, después me pase a Alianza, luego estuve en ‘Muni’ hasta el 2019 y de ahí me llamaron de Boys, en donde firmé contrato y pude debutar”.

Su llamado a la selección peruana

Por otro lado, no dudó en referirse a su convocatoria a la selección peruana de fútbol. “Todo ha sido muy rápido porque también me llamaron de la selección hace poco, pero siempre me mantengo tranquilo y con perfil bajo. Una nueva convocatoria depende únicamente de mí y se que puedo lograrlo”.

Jostin Alarcón fue convocado por la selección peruana para amistosos ante Paraguay y Bolivia.

El nuevo fichaje de Sporting Cristal también aprovechó la oportunidad para dedicarle un mensaje a la hinchada ‘rimense’. “Estén tranquilos que voy a sudar la camiseta, voy a dar todo por esta institución y sé que podemos lograr grandes cosas conmigo y con todo el plantel que se ha formado”.

Finalmente, resaltó una de sus principales características como jugador: la polifuncionalidad. “Puedo jugar en toda la zona de ataque, pero más me gusta jugar por el medio. Me gusta jugar de mediapunta y tener la libertad que te da esa posición. También puedo jugar de ‘9′, el año pasado jugué de falso ‘9′ con Sport Boys”.

