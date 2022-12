Largas colas, malestar y desesperación por la venta de zapatillas de Bad Bunny en Lima

Nuevas zapatillas de Bad Bunny salieron a la venta este sábado 10 de diciembre.

Bad Bunny y Adidas Originals se juntaron para lanzar al mercado una nueva versión de las zapatillas Forum, cuya última colección ha sido un total éxito en todo el mundo. Este sábado 10 de diciembre, se puso a la venta las Forum Buckle Low en color Last Forum, ocasionando que los peruanos se desesperaran por conseguirlas en las principales tiendas de la marca alemana.

Un usuario de TikTok informó que la tienda de Adidas Originals Miraflores, ubicada en la avenida Comandante Espinar, contaba con largas filas desde hace días. “Hay gente haciendo cola desde el miércoles, tiene tres días durmiendo en la calle por esas zapatillas”, expresó el internauta mientras mostraba pruebas de lo que sucedía en dicho punto de venta.

Pero no solo eso, aseguró también que ya había una lista de 40 personas que esperaban con ansias ser los primeros en comprar las zapatillas de Bad Bunny, la gran mayoría de ellos presuntos revendedores. “Es obvio que los que hacen cola lo hacen para revender. Si crees que podrás comprar tus zapatillas así nomás, no vas a poder”, agregó indignado.

Más internautas denunciaron lo mismo en redes sociales, resaltando que la mayoría de ellos no eran necesiamente fans del intérprete de “Me porto bonito”. “Voy en el puesto 100. Me voy a quedar de corrido hasta el sábado. Me iré al grifo cuando tenga que ir al baño”, relató un supuesto fan.

El viernes 9 de diciembre, efectivos del serenazgo de Miraflores dispersaron la cola formada, pidiendo a los usuarios que recién hagan fila la medianoche del sábado, el mismo día del lanzamiento. Los encargados de la tienda Adidas salieron a poner orden, pues varios se mostraron molestos por acampar en plena avenida en vano.

¿Cuánto están las zapatillas de Bad Bunny?

El lanzamiento oficial de los Last Forum en Lima resultó todo un éxito, pues se agotaron el mismo día de su lanzamiento. Según la plataforma oficial de Adidas, el costo de las zapatillas de Bad Bunny es de S/649. No aplica ningún tipo de descuento.

Zapatillas de Bad Bunny se agotaron el mismo día de su lanzamiento.

