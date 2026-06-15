A qué hora juega Bélgica vs Egipto HOY: partido en Seattle por fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026

A qué hora juega Bélgica vs Egipto en Perú por Mundial 2026.

Hoy, lunes 15 de junio, el Lumen Field de Seattle será escenario de un debut inédito en el Mundial 2026: Bélgica y Egipto se enfrentarán por la fecha inicial del grupo G, en un choque que abrirá el camino de ambos equipos en el torneo.

La cita marcará el regreso de los africanos a la máxima competencia internacional tras ocho años de ausencia, bajo el liderazgo de Mohamed Salah, quien celebrará su cumpleaños número 34 el mismo día del partido. Los ‘diablos rojos’, por su parte, apuntan a dejar atrás la decepción de 2022 y apuesta a la experiencia de Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois, junto con la energía de nuevas promesas.

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Ambos conjuntos llegan al encuentro con planteles renovados y la presión de sumar sus primeros puntos en un grupo que también integran Irán y Nueva Zelanda.

A qué hora juega Bélgica vs Egipto por Mundial 2026

El partido entre Bélgica y Egipto se jugará el lunes 15 de junio en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos. El inicio está previsto para las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia; mientras que a las 15:00 horas comenzará en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami).

A las 16:00 horas se verá en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En México está previsto para las 13:00 horas, mientras que a las 21:00 horas arrancará en España.

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¿Cómo llegan Bélgica y Egipto?

La selección belga clasificó al Mundial 2026 tras liderar su grupo en la Eliminatoria Europea y actualmente ocupa el puesto 10 del ranking FIFA. El equipo dirigido por Rudi García combina futbolistas experimentados con jóvenes talentos como Jérémy Doku y Charles De Ketelaere, quien ha centralizado su posición en el ataque.

Jeremy Doku es un futbolista habilidoso que se desempeña como extremo por ambas bandas y juega para Manchester City. - créditos: REUTERS/Yves Herman

El ciclo actual de Bélgica se propone superar el traspié de la edición anterior, cuando quedó eliminado en la fase de grupos. La base del plantel mantiene presencia internacional, con figuras que aportan tanto experiencia como dinamismo.

Por su parte, la selección de Egipto llega a Seattle como campeón de su grupo en la clasificación africana y en busca quebrar su racha negativa en mundiales, ya que nunca ha logrado una victoria en la competencia. El elenco dirigido por Hossam Hassan apuesta por los que puedan generar Mohamed Salah y Omar Marmoush.

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Mohamed Salah y Omar Marmoush son de los jugadores más peligrosos de Egipto. - créditos: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Canal TV del Bélgica vs Egipto por Mundial 2026

El Bélgica vs Egipto, correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, se transmitirá en Perú por DSports y su plataforma DGO. América TV, a través de los canales 4 y 704, y su aplicación América TV GO, también ofrecerán la emisión.

Cabe mecionar, que en suelo belga estará disponible en la señal de M6 y beIN Sports, mientras que en territorio egipcio lo pasará beIN Sports MAX 2.

Asimismo, el portal web de Infobae Perú brindará cobertura digital con información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles del desarrollo del compromiso.

Historial de enfrentamientos

Bélgica y Egipto se han enfrentado en cuatro oportunidades a lo largo de la historia del fútbol mundial. Y el balance resulta favorable para los africanos con tres victorias, contra uno de los europeos.

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El último cotejo se dio el 18 de noviembre del 2022 en un amistoso internacional. El Jaber Al-Ahmad International Stadium fue testigo de un triunfo para los egipcios por 2-1 con los goles de Mostafa Mohamed y Trézéguet. Lois Openda convirtió para los belgas.

Mohamed Salah y Eden Hazard se enfrentaron en el último Bélgica vs Egipto que se jugó antes del Mundial 2022. - créditos: EFE

Bélgica vs Egipto: posibles alineaciones

Bélgica: Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Arthur Theate, Timothy Castagne, Amadou Onana, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere. DT: Rudi García

Egipto: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh, Marawan Attia, Mohanad Lasheen, Emam Ashour, Mahmoud Trezeguet, Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan

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