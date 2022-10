“Me autolesioné para tener descanso”: la inaudita excusa de una joven que ya hace fila para el concierto de Bad Bunny

Renuncian a sus trabajos o se reportan como enfermas por hacer cola para el concierto de Bad Bunny | ATV

Falta poco más de dos semanas para los conciertos de Bad Bunny en Lima, y sus fanáticos ya acampan en las inmediaciones del Estadio Nacional para aguardar un lugar en la fila de ingreso. El intérprete puertorriqueño cantará en dos show este 13 y 14 de noviembre.

La expectativa es alta y sus fans están dispuestos a todo. Algunas renunciaron a su trabajo o se reportaron como convalecientes para aguardar un lugar en la entrada, según un informe de ATV Noticias Edición Matinal. Una de esas jóvenes es Dariness, que llegó desde Ate el último lunes.

“Les dije [a mis papás] que me fui de vacaciones. Me autolesioné para tener descanso médico y acampar. Jefa, si ve esto, por favor, perdóneme. De verdad me lesioné, pero me quité el yeso para poder acampar”, dijo entre risas.

Dariness agregó que, tras el concierto de Bad Bunny, seguirá formando cola hasta el 29 de noviembre para asistir a una cita con el ex integrante de la famosa banda One Direction, Harry Styles.

Mariana, otra seguidora del puertorriqueño, contó que su grupo se turna para mantener una posición privilegiada en la cola. “Tengo mi grupo y hacemos relevos. A las 3.00 p.m. viene otra persona, somos 30″, comentó al noticiero.

Finalmente una joven de Villa el Salvador que evitó identificarse contó que renunció a su trabajo para acampar. “Mi último sueldo es para sobrevivir aquí”, bromeó ante cámaras.

Concierto esperado

Bad Bunny terminó su gira por Estados Unidos e inició su tour por Latinoamérica en República Dominicana. El 28 y 29 de octubre se presentará en Chile. Sus conciertos en Argentina están programados para el 4 y 5 de noviembre y en Paraguay, el 11 del mismo mes.

Fans de Bad Bunny en el Estadio Nacional a tres semanas del concierto. TikTok

En Perú cantará el 13 y 14 de ese mes. Las entradas para ambas fechas ya están agotadas. Luego de disfrutar del calor del público peruano, el intérprete se presentará el 16 de noviembre en Ecuador y el 18, 19 y 20 en Colombia. Después, el ‘World hottest tour’ se trasladará a Panamá el 22, el 24 en Costa Rica, el 26 en El Salvador y el 29 en Honduras.

Antes de cerrar el año, Bad Bunny cantará en Guatemala el día 1 de diciembre y sus últimas fechas en Latinoamérica serán en México los días 3, 4, 9 y 10 de diciembre.

El puertorriqueño llega a Latinoamérica después de liderar la entrega de los premios Billboard de la Música Latina 2022 y arrasar en nueve categorías, incluyendo las codiciadas Artista, Compositor y Top álbum latino del año.

Nacido Benito Antonio Martínez Ocasio, el fenómeno de la música llegó a la premiación liderando con 23 nominaciones y su nombre retumbó en el Watsco Center durante la ceremonia que reconoce a los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina de acuerdo con las listas semanales de Billboard.

El reguetonero de 28 años acumula éxitos este año, que incluyó escenas con Brad Pitt en la pantalla grande en “El tren bala”, mayor número de nominaciones de los premios Grammy Latinos y el éxito de su álbum “Un verano sin ti”, a la cabeza de la lista Billboard 200.

