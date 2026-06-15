Dónde ver España vs Cabo Verde HOY: Canal TV del duelo por el Grupo H del Mundial 2026

Las banderas de España y Cabo Verde se muestran prominentemente en un estadio de fútbol, simbolizando posible colaboración o competencia deportiva entre las dos naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campeona de Europa llega al Mundial 2026 con el cartel de favorita y con una paradoja que su técnico Luis de la Fuente conoce bien: España acumula 30 partidos sin perder en tiempo reglamentario, pero no supera una instancia eliminatoria desde que levantó su única Copa del Mundo en 2010. Este lunes 15 de junio, la Roja estrena su camino en Norteamérica ante Cabo Verde en el Estadio Atlanta, en el debut de ambas selecciones en el grupo H del torneo.

Hora y canal para ver España vs Cabo Verde en Perú y el mundo

El partido España vs Cabo Verde comienza a las 11:00 a.m. hora peruana (16:00 GMT). En España arranca a las 18:00, en Argentina y Brasil a la 13:00, y en Chile, Bolivia y Venezuela al mediodía.

PUBLICIDAD

En otros países el horario es:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua: 10:00 a.m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 12:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 1:00 p.m.

Estados Unidos (Este / Washington): 12:00 p.m.

Estados Unidos (Centro): 11:00 a.m.

Estados Unidos (Pacífico): 9:00 a.m.

Canadá (Ottawa / Toronto): 12:00 p.m.

En Perú, el encuentro se transmite por DSports, señal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos del Mundial 2026. También está disponible en streaming a través de DGO. En España, el partido se puede ver por La 1, RTVE Play, BarTV Mundial (Movistar 300), DAZN Mundial y la aplicación de DAZN.

El equipo de Luis de la Fuente inicia el Grupo H este 15 de junio en el Estadio Atlanta, con Lamine Yamal y Nico Williams como cartas fuertes, desde las 11:00 AM en Perú (Selección Española de Fútbol / Federação Cabo-verdiana de Futebol﻿)

¿Cómo llega España? Yamal disponible pero no de inicio

El gran interrogante previo al debut español quedó resuelto este domingo en la rueda de prensa de De la Fuente: Lamine Yamal está disponible, aunque no comenzará el partido como titular. El fenómeno de 18 años llega al torneo recuperándose de una lesión muscular en el muslo izquierdo que sufrió en el tramo final de la temporada con el Barcelona. Misma situación para Nico Williams y Víctor Muñoz.

PUBLICIDAD

“La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones, ha llegado fantásticamente, entrenando muy bien, como Nico y Víctor. Están disponibles, aunque no para comenzar el partido, veremos cómo se desarrolla”, señaló De la Fuente. Y añadió: “Si no fuera así, ni siquiera se sentaría en el banquillo”.

Más allá de Yamal, la fortaleza de España está en saber a qué juega. Presión agresiva, extremos con desequilibrio y un mediocampo que De la Fuente no dudó en calificar con contundencia: “Creo que tenemos el mejor centro del campo del mundo”. La nómina lo avala: el Balón de Oro 2024 Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Zubimendi, Dani Olmo, Merino, Gavi y Baena forman un elenco de primer nivel mundial.

PUBLICIDAD

España perfila una formación con varias de sus principales figuras, mientras Cabo Verde prepara el equipo que buscará competir en su histórica presentación mundialista. (Selección Española de Fútbol)

La campeona de Europa en 2024 busca reconectar con su pasado glorioso. Tras aquella España del tiqui-taca que ganó el Mundial en 2010 y dos Eurocopas (2008 y 2012), la nueva generación aspira a construir su propio ciclo dorado. En el banquillo, De la Fuente reivindica el modelo de Vicente del Bosque: gestión con mano izquierda, cohesión de grupo y la idea de “familia” como eje del vestuario. “Lo que formamos es algo muy potente y es saludable trabajar así. Por eso somos una gran familia”, declaró.

El debut en el grupo H se presume de dificultad progresiva: tras Cabo Verde, España enfrentará a Arabia Saudita en Atlanta el 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante Uruguay en Guadalajara el 26 de junio.

PUBLICIDAD

¿Cómo llega Cabo Verde? “Un sueño hecho realidad”

Enfrente estará Cabo Verde, 67ª del ranking FIFA y uno de los debutantes del torneo. Los Tiburones Azules llegan al primer Mundial de su historia con una mentalidad que su técnico Bubista dejó clara: “No limitarse simplemente a participar”.

“Enfrentar a la poderosa España en el Mundial es un sueño hecho realidad. Hemos estado hablando de lo mucho que queremos disfrutar del partido y del Mundial. Es una oportunidad increíble para mostrar nuestro país al mundo”, declaró el seleccionador en conferencia de prensa.

El capitán de los Tiburones Azules es Ryan Mendes, atacante de 36 años con experiencia en el fútbol europeo. Cabo Verde clasificó al torneo tras eliminar a Camerún en la fase africana, lo que le valió el elogio del propio De la Fuente: “Tienen conceptos tácticos muy definidos, futbolistas con gran físico, muy veloces, fueron capaces de dejar fuera a Camerún. Seguramente será una de las sorpresas del Mundial. Tendremos que sufrir para ganar”.

PUBLICIDAD

Cabo Verde también se sumó este domingo a las 13 federaciones que criticaron al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, por afirmar que el Mundial ampliado a 48 equipos daría lugar a partidos “sin interés”. “Estamos contentos de estar aquí. Creo que es una oportunidad para que los equipos de países más pequeños tengan la posibilidad de participar, jugar y competir”, respondió Bubista.

El Estadio Atlanta, con capacidad para 75.000 espectadores y equipado con aire acondicionado —un factor que puede ser determinante en un torneo donde el calor de Norteamérica es un rival adicional—, será el escenario del debut. España llega como favorita. Cabo Verde, como la sorpresa que nadie quiere sufrir.

PUBLICIDAD

Partidos del Grupo H en el Mundial 2026

FECHA 1

España vs. Cabo Verde | Lunes 15/06 | 11.00hs | Atlanta Stadium

Arabia Saudita vs. Uruguay | Lunes 15/06 | 17.00hs | Miami Stadium

FECHA 2

España vs. Arabia Saudita | Domingo 21/06 | 11.00hs | Atlanta Stadium

Uruguay vs. Cabo Verde | Domingo 21/06 | 17.00 hs | Miami Stadium

FECHA 3

Uruguay vs. España | Viernes 26/06 | 19.00hs | Estadio Guadalajara

Cabo Verde vs. Arabia Saudita | Viernes 26/06 | 19.00hs | Houston Stadium