Pamela Cabanillas, la joven de 18 años que estafó con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee

Luego de una masiva denuncias hechas en redes sociales por personas que fueron estafadas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, el último martes 18 de octubre, la Policía Nacional del Perú (PNP) investigó los hechos y llegó a dar con los nombres y datos de todo una organización que recaudó millones de soles con este modus operandi.

Se estima que cerca de mil ciudadanos obtuvieron boletos con un código QR falso y se llevaron la terrible sorpresa al ser rechazados en la puerta de ingreso del Estadio Nacional. La PNP identificó que la banda criminal estaría liderado por una joven de tan solo 18 años de edad, quien un día antes del concierto del ‘Big Boss’ fugó a España.

¿Quién es Pamela Cabanillas?

Se trata de Pamela Cabanillas Soley, a quien le sindican ser la cabecilla de todo un grupo de aproximadamente 19 personas que contactaban a usuarios en redes sociales desesperados por adquirir una entrada para el concierto del 18 de octubre. Recientemente se conoció que la joven fugó con todo el dinero recaudado hacia España.

Según el sostuvo el general de la PNP, Céspedes, para diario ‘La República’, Cabanillas vendió un mismo boleto cerca de 377 veces, con lo que ganó un aproximado de 2 millones de soles.

“Una entrada original con un código QR y una enumeración encriptada que solamente permite el ingreso a una sola persona. Esta misma entrada con el código ha sido vendida a más de 50 personas”, indicó el jefe policial.

Cabe mencionar que, no sería la primera vez Cabanillas Soley comete este tipo de acto ilícito, pues cuenta con denuncias por estafar con entradas a eventos deportivos nacionales.

Tras conocerse que la joven huyó con más de 2 millones de soles, la PNP dio aviso a Interpol para su búsqueda y captura inmediata.

Por su parte, el padre de la joven aseguró desconocer el paradero de su hija desde hace algunos meses. Asimismo, señaló que no sabía sobre las estafas que su hija estaba cometiendo.

“No tengo conocimiento del paradero de mi hija. Yo estoy separado de su madre y desde que Pamela cumplió 18 años, en marzo, yo ya no he podido tener un contacto directo con ella. Más bien, me gustaría poder ubicarla y conversar con ella, yo no sabía nada de esto que ha pasado”, manifestó el hombre para ‘La República’.

Las identidades de los otros estafadores

Franco Patiño Guerrero y Adriana Lucía Urresti serían las segundas personas en el organigrama. Ellos habrían comercializado más de 200 tickets cada uno a revendedores, quienes a su vez las negociaron con más fanáticos. Ambos huyeron a Colombia el último 14 de octubre.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha contabilizado de 104 denuncias policiales y en total se habrían vendido mil 989 entradas con dicha modalidad.

La misma estafa para concierto Bad Bunny

El informe policial también revela que esta banda criminal liderada por Pamela Cabanillas también estafó con entradas para el concierto de Bad Bunny que se llevará a cabo el 14 de noviembre de este 2022.

“Con la evidencia, se ha detectado que también han realizado estafas con entradas de Bad Bunny. Lamentablemente, estas personas ya no podrán recuperar su dinero, sin embargo, lograremos dar con la ubicación y captura de Pamela Cabanillas y los demás implicados”, mencionó el policía.

