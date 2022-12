Fátima Segovia llamó a reportero de Magaly Medina para pedirle que no emitan entrevista de su esposo

Composición: Infobae Perú.

En la última edición del programa de ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora reveló que Fátima Segovia, conocida popularmente como ‘La Chuecona’, se comunicó con su producción para pedir que no emitan una entrevista a su esposo Omar Bolaños en la que afirmó no ser un ‘mantenido’ y que es todo un empresario.

Tras dar a conocer el pedido de la usuaria de OnlyFans, Magaly Medina no pudo evitar reírse. “Él todo inocente me ha enseñado las preguntas que le han hecho, y no quiero que salga absolutamente nada”, se escucha decir a la artista de la red social para adultos.

Pese a sus esfuerzos, Fátima Segovia no pudo evitar que la nota salga al aire. En dicha entrevista, Omar Bolaños rompió su silencio a las cámaras de Magaly Medina. “Yo tengo un montón de correa, sé lo que soy, lo que valgo y lo que tengo. No saben todo lo que hago para ganarme la plata”, mencionó.

Te puede interesar: Xoana González critica el nuevo contenido de Fátima Segovia en OnlyFans: “Tiene que ser más profesional”

Según acotó el esposo de la Chuecona, reconoció que le molestan los comentarios que escriben en sus redes sociales, acerca de que el dinero vendría del OnlyFans de la Chuecona.

Asimismo, señaló que si bien el Onlyfans los ha ayudado mucho a mejorar su nivel económico, él solventa sus gastos y los de su familia gracias a sus tres empresas.

“El Onlyfans nos ha ayudado muchísimo en cuanto al nivel económico y el status social que tenemos. Yo tengo tres empresas, siempre he mantenido digamos yo el hogar”, manifestó Omar Bolaños, el esposo de la Chuecona.

¿Cuánto gana Fátima Segovia en Onlyfans?

La plataforma de Onlyfans parece haber llegado al Perú para generarle mucha solvencia económica a varias artistas peruanas, entre ellas Fátima Segovia, quien es una de las usuarias que más destacan en esta red social para adultos. Actualmente, se dice que cuenta con más de 350 usuarios que vienen pagando por el contenido que ofrece la modelo.

De acuerdo a Magaly Medina, Segovia generaría ingresos de USD7.000 al mes, lo que, en moneda nacional, sería S/28.000 cada treinta días.

Los ingresos monetarios de la exintegrante del Wasap de JB le ha permitido darse lujos que cualquier persona desearía tener. Siempre acompañada de su esposo Omar Bolaños, ha tenido la oportunidad de salir de Perú en varias ocasiones, alquilar hoteles de 5 estrellas, comer en lujosos restaurantes y comprar lo que quiera gracias a su trabajo en OnlyFans.

¿Quién es Fátima Segovia?

Fátima Segovia es una joven peruana de 32 años de edad que ganó gran popularidad cuándo formaba parte del programa humorístico “El Wasap de JB”, sin embargo dejó este trabajo tras encontrar su verdadera vocación en OnlyFans.

No te lo pierdas: Xoana González quiere una “colaboración de chicas” con Fátima Segovia: “Me anoto en primera fila”

En la farándula peruana, Fátima Segovia es más conocida como “La Chuecona”, apodo que se le habría otorgado por el comediante Carlos Vílchez. Según la modelo, todo empezó cuando se encontraban grabando un sketch cómico y ella se colocó unos zapatos que le quedaban ajustados originando que camine de forma extraña, por lo que el actor cómico al verla, no dudó en apodarla así generando risas en sus compañeros que comenzaron a llamarla de esa forma.

SIGUE LEYENDO