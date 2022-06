Xoana González critica el nuevo contenido de Fátima Segovia en OnlyFans: “Tiene que ser más profesional”

Xoana González critica duramente a Fátima Segovia. (Foto: Instagram)

Fátima Segovia, más conocida en el mundo de la farándula como ‘La Chuecona’, ha decidido aumentar contenido pornográfico a su cuenta de OnlyFans, donde ahora aparece al lado de su pareja Omar Bolaños sosteniendo relaciones sexuales. El programa de Magaly Medina fue el encargado de dar a conocer dicha información luego que se divulgaran algunas imágenes en las redes sociales.

Aunque en un primer momento la actriz cómica solo estaba enfocada en el desnudo, debido al pedido de sus miles de fans, ella decidió explorar este tipo de contenidos para ganar más seguidores, quienes estaban dispuestos a pagar más dinero para ver a su artista favorita.

Es así que mediante transmisiones en vivo, Fátima Segovia poco a poco fue incluyendo material pornográfico a su cuenta de OnlyFans, el cual fue bien recibido por varios de sus fans, aunque también hubieron algunos que la criticaron por la falta de iluminación que hay en sus videos.

Xoana González se sumó a los cuestionamientos contra la popular ‘Chuecona’ y señaló que ella no pagaría mucho dinero por ver este nuevo material que ha sacado su compañera de plataforma, pues efectivamente no graba en alta calidad sus imágenes además que no tiene una buena iluminación.

“ No me fumo esos 20 minutos ni a gancho. A mejorar la iluminación, tipo es necesario ser profesional, un aro de luz, mínimo ”, dijo la modelo argentina, quien también sube este tipo de videos al lado de sus novios en la misma plataforma.

La exchica reality también precisó que nota que no existe mucha química sexual entre Fátima Segovia y su pareja, por lo que les recomendó ir a terapia para que puedan tener una mejor comunicación mientras graban.

“ ¿Sabes qué necesita esta pareja? Más conexión, más comunicación, no sé, yo los mandaría a terapia ”, acotó Xoana González, una de las creadoras de contenido de OnlyFans que gana más dinero en el Perú.

MAGALY MEDINA TAMBIÉN OPINÓ SOBRE FÁTIMA SEGOVIA

Para Magaly Medina, Fátima Segovia le siguió los pasos a Xoana González, al punto de convertir a su pareja en un actor pornográfico, esto con la intención de no perder seguidores en su OnlyFans y así seguir ganando más seguidores.

“La Chuecona ya decidió hacer más chibilines, más platita con su pareja, al parecer a la gente que ve pornografía en el OnlyFans lo que quiere es ver más a pareja, no la quieren ver solo a ella. Así que decidió convertir a su pareja en un actor pornográfico más, al mismo estilo que Xoana”, señaló la ‘Urraca’.

