Omar Bolaños y su reto para convertirse en un artista de talla mundial: “No dejaré pasar ninguna oportunidad”

Omar Bolaños habló sobre la carrera musical que quiere hacer en el Perú y el mundo. (Instagram)

Aunque su esposa Fátima Segovia es un personaje bastante conocido en el mundo de la farándula peruana, Omar Bolaños durante años se mantuvo al margen de este mediático mundo; sin embargo, hoy busca cumplir un sueño que ha tenido desde niño: convertirse en un famoso cantante.

El joven empresario ha decidido mostrarse al mundo con el objetivo de hacerse un nombre propio, pero especialmente dar a conocer la música que viene preparando, el cual será la fusión de diferentes géneros. Él conversó con Infobae y se animó a contarnos un poco sobre el proceso que viene realizando para cumplir este anhelado objetivo.

Asimismo, Omar Bolaños nos comentó un poco sobre el proceso que tendrá que llevar, lo que le dijo Fátima Segovia cuando le contó de este proyecto personal y cómo piensa lidiar con las críticas que tendrá que afrontar ahora que será un personaje totalmente público.

- ¿Cuándo te diste cuenta de que lo tuyo realmente era la música?

Siempre supe que la música era lo mío, toda la vida fue mi sueño, mi familia, Fátima, todo el mundo lo sabe, todo el día me la paso cantando. Desde niño crecí viendo MTV y a mi artista favorito Drake, de quien sus discos son el soundtrack de mi vida, ya que saca música siempre, todos los años, desde que soy niño, y cada uno de sus discos representan una etapa de mi vida. Recuerdos, cuando era joven, cuando conocí a Fátima, cuando nacieron mis hijos, cuando compramos esta casa, etc, siempre lo he escuchado y en algún momento me gustaría grabar con él.

Siempre supe que quería cantar, solo que nunca me atrevía a dar ese salto, ese paso, pero este año logré tantas cosas personales, metas muy personales, que me dije a mi mismo: “¿Por qué no? Tienes el talento, tienes los medios, el oído musical, el carisma. ¡Deja de poner excusas y hazlo!”. Empecé a moverme hace unos 6 meses con todo este tema de la música, el cual es un chambón que me consume, no te voy a mentir, requiere bastante trabajo, esfuerzo, ganas, y sobre todo disciplina.

- Hay cantantes peruanos con años de trayectoria, pero hasta le fecha no han sobresalido, ¿cómo te piensas diferenciar de ellos?

Bueno la verdad no creo tener el derecho de hablar de otros artistas, ya que todos tenemos nuestros propios estilos, metas, objetivos, pero te puedo hablar de mí, y en realidad es simple, voy a hacer música para el mundo. Yo no apunto a sonar en las radios peruanas un par de veces, presentarme en algunos programas y ahí queda, no, yo estoy enfocado, y metalizado en ser un mega artista, una estrella y explico por qué. Sé que tengo el talento, la visión, las ganas, es mi sueño, y además que es algo con lo que he soñado siempre, lo tengo visualizado. Todo lo que he logrado yo siempre he sabido que lo iba a lograr, así suene cliché, cuando uno se mentaliza en algo, cree mucho en algo, tiene fe en ello y está dispuesto a sacarse la mugre trabajando por sus sueños uno lo va a lograr. No sé si demore meses, un año, dos años, pero de que me van a ver triunfar, lo van a hacer, caminando en una alfombra roja en los Grammys y hasta ganando uno.

- La internacionalización es el sueño de todos los cantantes peruanos, ¿ya tienes un plan estructurado para cumplirlo?

El único plan que tengo es mi música, y un buen trabajo de marketing con mi equipo. Cuento con 2 producers dominicanos, residentes en New York, que han trabajado con artistas mundialmente conocidos latinos, los cuales no estoy permitido mencionar por temas de contratos, un filmmaker que es cineasta súper profesional, y un vocal coach espectacular, que me hace llegar a notas increíbles que ni yo sabía que podía lograr. Confío tanto en mi música en mi talento, y en mi disciplina que sé que todo va a fluir a su tiempo y como debe ser, a lo grande.

Omar Bolaños.

- Hablemos sobre el proceso que sigues para componer música...

Mayormente las ideas me fluyen cuando hago deporte, me gusta correr, hacer box, pesas, saltar soga, etc. Siento que cuando mi mente está despejada por el deporte me fluyen las mejores ideas, se me ocurre una melodía y la grabo en notas. Compongo un pequeño coro y después les muestro las ideas a los productores y siempre les gustan, eso es lo bueno con los chicos Hecma Beats Y Abdiel Motta tenemos mucha química, entienden mi flow y les encanta y eso hace que el trabajo fluya súper bien. Después de eso escribo las letras, en inglés (idioma que gracias a dios domino eso es un plus) y en español, para esto muchas canciones estarán en inglés, o en spanglish ya que apunto a un público global. Los beats los van creando de acuerdo a mis referencias que ellos ya conocen, les voy indicando mis ideas y vamos intercambiando ideas valga la redundancia, y todo fluye.

- ¿Ya te encuentras pensando en realizar presentaciones en vivo?

Por supuesto, estoy dispuesto a todo, pero una vez que tenga un repertorio variado, por lo pronto son solo tres canciones que están en post producción, pero la principal y la que primero saldrá será ‘SO FINE’, que para mi es una obra de arte. ¡Les va a encantar! Es un reggaetón en spanglish.

Omar Bolaños.

- ¿Le temes al fracaso y las críticas?

No le temo a nada, a las críticas estoy acostumbrado, y no me afectan para nada, y en cuanto al fracaso es algo que no tengo en mente, por ende no sucederá, me tengo mucha fe y todos deberían de pensar igual. Esto que sirva como consejo para los jóvenes que quieran emprender algún proyecto: “Chicos, lo que crean que necesitan para empezar, ¡ya lo tienen! Solo tienen que dar ese paso, ese avance, ese pequeño pasito que los acerque a sus metas, no hay nada más gratificante que cumplir un sueño propio, estoy seguro que si tú que estás leyendo esto tienes una meta por cumplir, si te esfuerzas y trabajas duro por conseguirlo créeme que lo vas a conseguir. Solo necesitas tomar la decisión y tener mucha disciplina.

- Ahora que buscas hacerte un nombre propio en el mundo artístico, ¿eres consciente que la gente primero te reconocerá por ser el esposo de Fátima?

Claro que si, por ahora soy conocido solo por eso, y bueno por mi marca de ropa, es por ello que quiero demostrarle al mundo mi talento, para poder de esta forma ganarme un nombre propio, por mi talento, por mi música. No me molesta tampoco que me conozcan por ser el esposo de Fátima. Es más para mí es un privilegio, Fátima Segovia es la mujer más sexy más hermosa del Perú.

Además, la mejor madre del mundo con nuestros tres hijos, es una mujer increíble por dentro y por fuera, la admiro muchísimo y la amo mucho, así que todo bien. Estoy súper orgulloso de ella y de la familia que tenemos. Ella y mis hijos lo son todo para mí, son mi motivo. Los amo. Son mi todo.

- Cuándo le dijiste a tu esposa que te querías dedicar a la música, ¿cuál fue su primera reacción?

Me apoyó en todo momento, igual ya se lo esperaba, ya que me conoce demasiado, imagínate, tenemos casi 10 años de relación, es más se sabe mi canción al derecho y al revés le encanta, siempre la escuchamos en el carro y cantamos, me gusta que se sienta orgullosa de mi talento. Es un plus para mí, pero igual la música es un proyecto muy mío, ella está enfocada en sus empresas, en sus proyectos y yo en los míos, pero ambos nos apoyamos en todo, somos un equipo.

- Sobre tus negocios, ahora que entrarás de lleno en la música, ¿ya te has organizado para poder también tener otros ingresos?

Mi empresa ‘OBZ CLOTHING’ ha crecido muchísimo, ya tenemos 3 años, y gracias a dios ya está automatizada, se maneja sola, tengo un equipo de ventas, redes, despacho, almacenes, etc. Yo dirijo todo, digamos que soy la cabeza, el cerebro de la marca, todo lo diseño yo con mi equipo, pero en cuanto a que se descuide por la música, imposible, al contrario, me va a ayudar a que incrementen las ventas, ya que la gente va a querer comprar la ropa de la marca, porque yo la uso, porque es mía, es un plus más bien, el hecho de que un artista tenga una marca propia y sobre todo una marca tan chévere como ‘OBZ CLOTHING’. Bueno, además de ‘OBZ CLOTHING’ tenemos 2 empresas más que hemos creado este año de distintos rubros, ya se irán enterando sobre eso en los próximos meses.

Omar Bolaños.

- Para este 2023, ¿qué proyectos tienes preparado?, ¿algún reto por cumplir?

El principal sería lanzar mi disco, mi primer disco de estudio, sonar en otros países, hacerme conocido por mi música a nivel mundial, a lo mejor hacer alguna colaboración con algún artista súper conocido, latino o americano, hacer conciertos, shows, viajar, pero en general aprovechar al máximo todas las oportunidades que se me presenten, no dejaré pasar ninguna oportunidad. Me voy para arriba y me voy con todo.

Quisiera aprovechar este espacio para decirle a mi papá que lo amo, el es mi hincha número 1 confía en mí en cualquier tipo de proyecto que me proponga y siempre me apoya, nada me hace más feliz, nada en el mundo es más gratificante que tu padre este orgulloso de ti. Y mi mamá igual, sé que desde el cielo ella está orgullosa y está apoyándome y cuidándome siempre, los amo. Mi mamá fue la mejor madre del mundo, y mi papá es un ejemplo para mí, es mi mayor referente, lo admiro mucho.

SEGUIR LEYENDO