Betssy Chávez no asistió a cita de la Fiscalía, pero visitó a Pedro Castillo en la Dinoes

La parlamentaria oficialista Betssy Chávez (Perú Libre) hizo caso omiso de la cita que tenía en el Ministerio Público, el pasado viernes nueve, para brindar su testimonio sobre el fallido autogolpe de Pedro Castillo.

El exmandatario se encuentra detenido preliminarmente, durante siete días, en la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). Está acusado del delito de rebelión y conspiración, hecho que puede derivar en una pena de hasta veinte años.

El pasado miércoles siete de diciembre, Castillo brindó un mensaje a la Nación y anunció la disolución del Congreso de la República. Además, aseguró que se realizaría una reestructuración de distintas instituciones del Estado, entre ellas, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público; sobre esta última, la Fiscalía investiga si el profesor chotano ordenó detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Otros 17 exmiembros del último Consejo de Ministros, liderado por Chávez Chino, fueron citados para declarar por las acciones del ex Jefe de Estado. Pese a que la ex primera ministra no acudió a las instalaciones de la sede fiscal a las nueve de la mañana, según lo agendado por el Ministerio Público, medios de comunicación registraron que sí se apersonó a la Dinoes para visitar a Castillo.

La extitular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), así como exministra de Cultura meses atrás, se movilizó a la entidad policial ubicada en el distrito de Ate. No llegó sola, junto a ella se pudo observar al también expremier Aníbal Torres Vásquez.

Los exministros que sí asistieron a sus citaciones fueron Silvana Robles (Cultura), Gustavo Bobbio (Defensa), Félix Chero (Justicia), Richard Tineo (Transportes y Comunicaciones), César Landa (Relaciones Exteriores), Kelly portalatino (Salud), Alejandro Salas (Trabajo), Heidy Juárez (Mujer y Poblaciones Vulnerables) y RPberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo).

Castillo Terrones culminó con su gestión poco más de 17 meses desde su juramentación.

Se negó a pasar examen toxicológico

El abogado Guillermo Olivera Díaz, uno de los consejeros legales de Pedro Castillo, aseguró que su defendido no era consciente del mensaje que brindó días atrás. Según precisó, en diálogo con la prensa, “antes le dieron una bebida, una supuesta agua”.

“Después de beber se sintió como atontado, todo el mundo lo ha visto que estaba leyendo de forma temblorosa, estaba un poco atontando. Los instigadores engañan”, manifestó.

A su vez, el congresista oficialista Guido Bellido afirmó que el expresidente “no recuerda” qué fue lo que ocurrió la mañana del intento de autogolpe.

“Con sus propias palabras dice que no se acuerda. Ahora él está bien, está tranquilo, lo que me dice es que no se acuerda bien. Necesitamos la libertad de Pedro Castillo, nosotros vamos a exigir que el presidente esté en libertad, él tiene que decir su verdad al país”, agregó.

En este escenario, un grupo de médicos legistas se apersonó a la Dinoes, el pasado viernes nueve, para realizarle un examen químico toxicológico al profesor chotano. Esta prueba forma parte del procedimiento de su investigación preliminar por el presunto delito de rebelión.

Mientras tanto, el letrado Ronald Atencio confirmó que asumirá la defensa legal del ex Jefe de Estado luego que este se lo pidiera “personalmente”. “Voy a plantear la estrategia para poder obtener la libertad del que hoy consideramos un preso político”, señaló el abogado.

